1 órája
Olyanokat is megment kitartásuk, akikről már réges-rég lemondtak
A mentőkutyák nem csupán hű társai a tűzoltóknak és mentőcsapatoknak, hanem valódi hősök, akik életet mentenek, ha úgy adódik. Katasztrófák helyszínén, eltűnt személyek keresésénél vagy romok alatti áldozatok felkutatásánál ezek az állatok gyakran minden képzeletet felülmúló pontossággal és gyorsasággal dolgoznak. Ám mint a lenti videóban is láthatják, már kiképzésük során se nagyon akad feladat, ami kifogna rajtuk.
Az ember legjobb barátja évszázadok óta a kutya, de a mentőkutyák ennél is többet nyújtanak. Kiképzésük összetett és szigorú, felkészítve őket arra, hogy váratlan helyzetekben is hatékonyan reagáljanak.
Mentőkutyák a munkában
Ezek az állatok különleges képzést kapnak. Megtanulják a szagazonosítást, a terepen való tájékozódást és azt, hogyan reagáljanak gyorsan a legkülönbözőbb vészhelyzetekre.
A rendőrségnél személy-, hullakereső és drogkeresők dolgoznak. Ezzel szemben a civil szervezeteknél főként mentőkutyák találhatók, amelyek között szintén vannak romkutatók és nyomkövetők, de előfordul hullakereső is.
– A Kötél Egyesület is egy civil szervezet, ezért nálunk is vannak kutyák, amelyeket különféle feladatokra képezünk ki, de az egyesületnek nincs közvetlenül a tulajdonában az állat – mondta el lapunknak Bodó László, a Kötél Egyesület vezetője. A gyakorlatban ők mindig egy-egy vezetőhöz kapcsolódnak, jelenleg nálunk összesen öt kutya van három vezetővel.
Kiemelte, hogy a kiválasztásuk már a kezdetektől nagyon fontos: az alom származása, a temperamentum és habitus mind befolyásolja, hogy alkalmas lesz-e a feladatra. Ez egy hosszú folyamat, a képességek csak a későbbi tréning során derülnek ki, és egy jól képzett eb mindig a kitartó munka és sok gyakorlás eredménye.
Lexie, a malinois fajtájú új jelölt
A képzés rendkívül összetett: a fiatal jelöltek ügyességi feladatokon gyakorolják a koordinációt és a problémamegoldást. Ilyen például Lexie, a malinois fajtájú mentőkutya-növendék, aki apja, Karma – világbajnok mentőkutya – nyomdokain halad. Bár Lexie még a kiképzés elején jár, de mint a videón is látszik, lelkesedése és kitartása már most ígéretes jövőt sejtet.
A tűzoltóság kötelékében dolgozó mentőkutyák több éves felkészülés után vethetők be éles helyzetekben. Lexie-re és társa, Sallai István tűzoltó őrmesterre még rengeteg munka vár, hogy egyszer a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mentőkutyás Szolgálatának hős csapatában kamatoztathassák tudásukat.