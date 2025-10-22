Sokk, keringési összeomlás, darázscsípés: öt embert kellett újraélesztenie a mentősöknek

Nemcsak az Országos Mentőszolgálat központi adatai mutatják, mennyire fontos ez a szakma, hanem a helyi példák is, például Somogy vármegyében. Az elmúlt hónapokban itt is számos újraélesztési beavatkozás történt, ahol a mentősök gyors és hatékony beavatkozásának köszönhetően sok ember életben maradt. Ezek az esetek jól mutatják, hogy mennyire létfontosságú a jól képzett mentőszolgálat minden térségben, hiszen a segítségnyújtás nem ismer határokat.

Mentősök a hétköznapi hősök

Mentősök: a mindennapok csendes hősei

Az újraélesztés életmentő beavatkozás, amely a szív és a légzés leállása esetén ad esélyt a beteg túlélésére. A magasan képzett szakemberek, akik a legkritikusabb pillanatokban gyorsan és hatékonyan lépnek közbe, és az újraélesztést már a helyszínen megkezdik, még mielőtt a beteg kórházba kerülne. Az ő munkájukon múlik, hogy az életveszélyes állapotból sikerül-e kijutni.

– Az Országos Mentőszolgálat szeptemberben összesen 188 sikeres újraélesztést hajtott végre az országban, ebből Somogy vármegyében a mentősök 5 életet mentettek meg – tájékoztatott Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

Történt egy eset februárban, amikor egy asszony anafilaxiás sokkot kapott, de lánya gyorsan és szakszerűen reagált, amikor hívta az elsősegélynyújtókat, akik hamarosan megérkeztek a helyszínre. Az anafilaxiás sokk a szervezet heves, életveszélyes immunreakciója egy allergénre, amely megfelelő kezelés nélkül akár halálos is lehet. A kaposvári mentősök közlése szerint súlyos allergiás reakció esetén az adrenalin az egyetlen valódi életmentő gyógyszer. Kiemelték, hogy rendkívül fontos az allergiás reakció időbeni felismerése és a gyors segítséghívás, ami ezúttal szerencsére megtörtént, így a helyzet szerencsésen végződött.

Az újraélesztés elsajátítása nem csak a mentősök dolga, hanem mindannyiunk felelőssége lehet. Az első percekben adott segítség jelentősen növelheti a túlélési esélyeket, ezért érdemes minden embernek megismernie az alapvető újraélesztési technikákat. Az iskolákban, munkahelyeken és közösségekben szervezett oktatások segítenek abban, hogy egy esetleges vészhelyzetben minél többen tudják, hogyan kell helyesen cselekedni.