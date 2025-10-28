A ChatGPT leváltja a somogyi ügyvédeket?

Egy kaliforniai nő saját maga állította össze fellebbezését, miután első fokon elvesztette a pert, de ezúttal már nem hagyta magát legyőzni. Segítségére volt a ChatGPT és a Perplexity nevű keresőplatform, amelyekkel az AI felderítette a bírósági eljárás hibáit, és útmutatást adott, hogyan javítsa beadványát. A digitális ügyvéd segítségével a nő végül elkerülte a kilakoltatást és a több ezer dolláros bírságot, a mesterséges intelligencia által nyújtott támogatás révén.

Mesterséges intelligencia már a bíróságon is

Fotó: Bencsik Adam

Az eset nemcsak a nő számára hozott győzelmet, hanem felrázta a szakmát is. A hölgy szerint az AI nélkül esélye sem lett volna a győzelemre, és most arra ösztönöz másokat, hogy okosan, de felelősségteljesen alkalmazzák ezeket az eszközöket.

Hasonló példát láthattunk New Mexico-ban is, ahol egy vállalkozónő a ChatGPT-t arra kérte, bírálja érveit, mintha egy Harvard-i jogászprofesszor lenne. Az így finomított dokumentumokkal sikerült egyezséget kötnie adósságügyében.

A mesterséges intelligencia hasznos segédeszköz lehet

– Az internetes adatbázis és annak felhasználhatósága valóban működőképes, azonban, az adatbázis válasza nagymértékben függ attól, mennyire pontosan fogalmazzuk meg a kérdéseket, illetve mennyire egyértelműen kérjük a közreműködését – mondta el Fóris Kálmán, kaposvári ügyvéd. Hozzátette: a jogi területen további korlátok is vannak, ugyanis bizonyos ügyek és eljárások esetében kötelező a jogi képviselő, így a mesterséges intelligencia nem helyettesítheti azt.

Az ügyvéd szerint ha a kérdéseket, kéréseket és a tényállást megfelelően táplálják, az MI képes releváns érveket szolgáltatni, és széles látóköre miatt a fogalmazásban is alkalmas indokolások előállítására.

Végezetül megjegyezte, hogy a mesterséges intelligencia valóban sok olyan feladatot képes ellátni, amiért korábban ügyvédekhez fordultak.

A jogászok szerint az AI-t inkább iránytűként, nem ítélethozóként kell kezelni. Mindenesetre biztos, hogy a jövő bírósági termeiben a mesterséges intelligencia egyre markánsabb szerepet kap, és a hagyományos ügyvédi modell is átalakulás előtt áll.