október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlődés

1 órája

A ChatGPT leváltja a somogyi ügyvédeket?

Címkék#ChatGPT#segédeszköz#ügyvéd

Elképesztő fordulat a bíróságokon. Egy nő az AI segítségével nyerte meg perét, ami új kérdéseket vet fel az ügyvédi szakma jövőjéről. A ChatGPT és más mesterséges intelligencia eszközök lassan belépnek a tárgyalótermekbe is?

Bodor Nikolett
A ChatGPT leváltja a somogyi ügyvédeket?

Egy kaliforniai nő saját maga állította össze fellebbezését, miután első fokon elvesztette a pert, de ezúttal már nem hagyta magát legyőzni. Segítségére volt a ChatGPT és a Perplexity nevű keresőplatform, amelyekkel az AI felderítette a bírósági eljárás hibáit, és útmutatást adott, hogyan javítsa beadványát. A digitális ügyvéd segítségével a nő végül elkerülte a kilakoltatást és a több ezer dolláros bírságot, a mesterséges intelligencia által nyújtott támogatás révén.

Mesterséges intelligencia már a bíróságon is Fotó: Bencsik Adam
Mesterséges intelligencia már a bíróságon is
Fotó: Bencsik Adam

Az eset nemcsak a nő számára hozott győzelmet, hanem felrázta a szakmát is. A hölgy szerint az AI nélkül esélye sem lett volna a győzelemre, és most arra ösztönöz másokat, hogy okosan, de felelősségteljesen alkalmazzák ezeket az eszközöket.

Hasonló példát láthattunk New Mexico-ban is, ahol egy vállalkozónő a ChatGPT-t arra kérte, bírálja érveit, mintha egy Harvard-i jogászprofesszor lenne. Az így finomított dokumentumokkal sikerült egyezséget kötnie adósságügyében.

 

A mesterséges intelligencia hasznos segédeszköz lehet

– Az internetes adatbázis és annak felhasználhatósága valóban működőképes, azonban, az adatbázis válasza nagymértékben függ attól, mennyire pontosan fogalmazzuk meg a kérdéseket, illetve mennyire egyértelműen kérjük a közreműködését – mondta el Fóris Kálmán, kaposvári ügyvéd. Hozzátette: a jogi területen további korlátok is vannak, ugyanis bizonyos ügyek és eljárások esetében kötelező a jogi képviselő, így a mesterséges intelligencia nem helyettesítheti azt.

Az ügyvéd szerint ha a kérdéseket, kéréseket és a tényállást megfelelően táplálják, az MI képes releváns érveket szolgáltatni, és széles látóköre miatt a fogalmazásban is alkalmas indokolások előállítására.

 Végezetül megjegyezte, hogy a mesterséges intelligencia valóban sok olyan feladatot képes ellátni, amiért korábban ügyvédekhez fordultak.

A jogászok szerint az AI-t inkább iránytűként, nem ítélethozóként kell kezelni. Mindenesetre biztos, hogy a jövő bírósági termeiben a mesterséges intelligencia egyre markánsabb szerepet kap, és a hagyományos ügyvédi modell is átalakulás előtt áll.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu