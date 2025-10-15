2 órája
Elnyelte a gaztenger a síneket, árván maradt a felújított vasútállomás is – keserédes lett Muki 100. születésnapja
A mesztegnyői önkormányzat, valamint a helyi honismereti egyesület kellemes hangulatú dzsemborin emlékezett meg sokak kedvencéről. A Hunyady család által építtetett, az idén 100 esztendős, keskeny nyomközű mesztegnyői erdei vasút, a Muki újra életre kelt.
Mint megtudtuk, Muki sajnos nem érhette meg e kerek évfordulót, mert a covid járvány ideje alatt – s ennek már öt éve –, ideiglenesen felfüggesztették működését. Ez a fél évtized elég volt ahhoz, hogy a műszaki létesítmény sínpárját szinte teljesen elnyelje a gaztenger. Az arra járók is láthatják: kidőlt fák, cserjék, facsemeték vertek gyökeret a mesztegnyői erdei vasút pályatest talpfái között.
Az indulóállomás – ami még a közelmúltban is szépen felújítva várta a természet- és kisvasútkedvelő közönséget – elhagyatottan árválkodik, hasonlóképpen a vele szemben lévő MÁV állomással.
Kövesdiné Panyi Antóniától, a mesztegnyői faluház vezetőjétől, a település „lámpásától” megtudtuk: a falu népének sok generáción keresztül az élete része volt e kisvasút. Hosszú időn át az immár elnéptelenedett puszták lakóinak jelentette az egyetlen utazási lehetőséget, a kapcsolatot a civilizáció felé. Később, lassan felismerve a turisztikai lehetőségeket, igényeket, a természetkedvelő családok, a Kék túra útvonalát bebarangolók, valamint a kiránduló csoportok, vidám társaságok hallgatták a kerekek zakatolását a közel 9 kilométere úton, rácsodálkozva a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet ezernyi pompájára. Akik egybegyűltek e néhány napja megtartott, nosztalgikus eseményen, elmondták, hisznek még abban, hogy újraindul egyszer a kisvasút, hiszen a remény hal meg utoljára.
A 100 éves Mukit ünnepelték KakpusztánFotók: Kovács Tibor
A mesztegnyői erdei vasút idézi fel a régi vasútnapok hangulatát
A jó hangulatú, emlékidéző találkozón a szervezők Felsőkakon, a kisvasút végállomásán szabadtéri programokkal várták az érdeklődőket. Felidézve a régi vasútnapok hangulatát, amikor sok száz ember utazott, túrázott, sütött, főzött, sportolt együtt azokon a régi majálisokon. Ezúttal is játékos sportvetélkedők sora, kötélhúzás, célbadobás, zsákbanfutás várta a vállalkozó szelleműeket, de íjászkodni is lehetett és egy érdekes vasúttörténeti vetélkedőn is indulhattak a résztvevők. A közös szalonnasütés, babgulyás-főzés még inkább összekovácsolta a gyalogosan vagy traktorokkal érkezőket.