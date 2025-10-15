Elnyelte a gaztenger a síneket, árván maradt a felújított vasútállomás is – keserédes lett Muki 100. születésnapja

Mint megtudtuk, Muki sajnos nem érhette meg e kerek évfordulót, mert a covid járvány ideje alatt – s ennek már öt éve –, ideiglenesen felfüggesztették működését. Ez a fél évtized elég volt ahhoz, hogy a műszaki létesítmény sínpárját szinte teljesen elnyelje a gaztenger. Az arra járók is láthatják: kidőlt fák, cserjék, facsemeték vertek gyökeret a mesztegnyői erdei vasút pályatest talpfái között.

Az indulóállomás – ami még a közelmúltban is szépen felújítva várta a természet- és kisvasútkedvelő közönséget – elhagyatottan árválkodik, hasonlóképpen a vele szemben lévő MÁV állomással.

Mesztegnyői erdei vasút

Kovács Tibor

Kövesdiné Panyi Antóniától, a mesztegnyői faluház vezetőjétől, a település „lámpásától” megtudtuk: a falu népének sok generáción keresztül az élete része volt e kisvasút. Hosszú időn át az immár elnéptelenedett puszták lakóinak jelentette az egyetlen utazási lehetőséget, a kapcsolatot a civilizáció felé. Később, lassan felismerve a turisztikai lehetőségeket, igényeket, a természetkedvelő családok, a Kék túra útvonalát bebarangolók, valamint a kiránduló csoportok, vidám társaságok hallgatták a kerekek zakatolását a közel 9 kilométere úton, rácsodálkozva a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet ezernyi pompájára. Akik egybegyűltek e néhány napja megtartott, nosztalgikus eseményen, elmondták, hisznek még abban, hogy újraindul egyszer a kisvasút, hiszen a remény hal meg utoljára.