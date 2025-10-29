Különleges vendég jövetelét jelentették be, csak kilenc napig marad

Zsolnai Endre főszervező bejelentette, hogy idén december 1. és december 21 között lesz nyitva a Mikulásgyár, amely immár 21. alkalommal várja a felajánlásokat december 24-ig – sokak számára fontos lehet, hogy Magyarországra látogat az igazi Mikulás.

Magyarországra látogat az igazi Mikulás

Az alapító azt is elárulta, hogy az eseményt idén is Joulupukki nyitja meg. A MikulásGyár szervezésében hazánkba érkező finn Mikulás a megnyitó után kilenc napig járja az országot, és találkozik több tízezer gyermekkel.

A múlt évben rekordmennyiségű, 99 100 kilogramm adomány érkezett a Mikulásgyárba a jótékonysági akció ideje alatt. Ugyanakkor nem indult zökkenőmentesen tavaly a Mikulásgyár megnyitója. A szervezők nem találtak támogatót a milliós kiadásokra, ezért úgy döntöttek, nem tartják meg. Végül magánszemélyek adakozásával és diákok önkéntes munkájával sikerült egy kisebb Mikulásgyárat felépíteni.

Joulupukki, a finn Mikulás óriási sikert aratott Kaposváron

Joulupukki, a világhírű finn Mikulás szombaton Kaposvárra látogatott: óriási tömeg várta a Nagypiacon, írta 2017-ben a Sonline.hu.

Jól mutatta a felfokozott érdeklődést, hogy a környékbeli parkolók megteltek, s a piacon is alig lehetett közlekedni: helyi és környékbeli családok sokasága várta fagyoskodva Joulupukki finn Mikulást, voltak, akik a Balaton partjáról vagy a szomszéd megyékből jöttek. A Mikulás délután a Lions Club jótékonysági rendezvényén is lepte meg az apróságokat.

– Szervusztok, ti jóságos kaposvári gyerekek – köszöntötte Joulupukki a hatalmas nézősereget. A Sarkkörnél, ahonnét jött, már nagy a hó, s egy pici varázslattal városunkba is hidegebb időt hozott. A Mikulás az ünnepekhez közeledve alig várta már a találkozást a somogyi apróságokkal, s arra buzdította a gyermekeket: mindennap tegyenek valami jót vagy mondjanak kedveset társaiknak.

Az apróságok szájtátva hallgatták, figyelték a fehér szakállas, piros ruhás Joulupukki minden szavát, aki a végén újabb meglepetéssel szolgált: a közös fotózkodáskor szinte megrohamozták az emelvényt az apróságok. Fotók, videók tömege örökítette meg a feledhetetlen pillanatokat.