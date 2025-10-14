2 órája
Kedveli a meleget, de az alma nem a barátja ennek a karácsonyi szépségnek
Bár a karácsony nehezen elképzelhető nélküle, ez a növény nemcsak a téli ünnepekkor érdemli meg a rivaldafényt. Legyen akár ősz vagy tél, élénk piros, krémszínű, rózsaszínű vagy barackszínű, csillagalakú leveleivel könnyedén színt visz otthonunkba. A mikulásvirág bizonyos fajtái már szeptembertől megjelennek a boltok polcain, így akár kora ősszel is beszerezhetjük.
A mikulásvirág hazájában jobbára örökzöld, felálló termetű, erősen elágazó szárú, 3-4 m magasra megnövő cserje. A termesztőüzemekben növekedésgátló szer alkalmazásával nevelik a növényt, a cserépben árusított egyedek csupán 25-60 cm magasak.
A mikulásvirág vásárlásakor a minőség a legfontosabb
A mikulásvirág a trópusi éghajlatú Mexikóból származik, ahol egész évben kellemes melegben virágzik. Nálunk viszont érzékeny a hidegre: 12 °C alatt a növény könnyen megsérülhet. Ezért a vásárlást követően érdemes alaposan becsomagolni, mielőtt a hidegbe visszük. Ha rövid a hazaút, és a növény nem kerül huzamosabb időre fűtetlen helyre, akkor jól viseli az utat, de mindenképpen óvjuk a hidegtől.
Nem minden mikulásvirág egyforma, ezért már a vásárláskor érdemes odafigyelni a növény állapotára. A jó minőségű mikulásvirág sűrű, egészséges lombozattal, színes fellevelekkel és középen apró virágbimbókkal rendelkezik. Nincsenek rajta hervadt vagy lehullott levelek. Fontos, hogy ne olyan helyről válasszunk növényt, ahol huzat éri – például ajtók, bejáratok közeléből vagy kültéri árusoktól –, mert a hideg levegő már rövid idő alatt is maradandó károsodást okozhat.
Hol érzi legjobban magát?
A mikulásvirág a világos, meleg, huzatmentes helyeket kedveli. Ideális számára a szobahőmérséklet. Télen jól érzi magát az ablakpárkányon, különösen a déli fekvésű ablakokban, ahol bőven kap fényt. Fontos azonban, hogy óvjuk a hirtelen hőmérséklet-változásoktól – ha szellőztetünk, ideiglenesen vigyük el a helyéről. Bár kedveli a meleget, nem szabad túl közel tenni radiátorhoz vagy kandallóhoz, mert a túlzott hő kiszáríthatja, levelei idő előtt elhervadhatnak.
Ha a nappaliban túl meleg van, jó alternatíva lehet a hálószoba, a konyha vagy akár a fürdőszoba, ahol kiegyensúlyozottabb a hőmérséklet. Kevesen tudják, hogy bizonyos gyümölcsök – például az alma, a banán és a paradicsom – károsak lehetnek a mikulásvirágra. Ezek ugyanis etilént bocsátanak ki, amely felgyorsítja a levelek hervadását.
Hogyan öntözzük helyesen?
A mikulásvirág túlöntözése az egyik leggyakoribb hiba, amit a legjobb szándék mellett is elkövetünk. Az öntözések között érdemes hagyni, hogy a föld kissé kiszáradjon. Ha a talaj felső 2–3 centimétere száraznak érződik, itt az ideje a locsolásnak. Használjunk szobahőmérsékletű vizet, és öntözés után 15 perc múlva távolítsuk el a felesleget, hogy ne álljon vízben a cserép.
Ha a növény földje teljesen kiszáradt, vagy mini mikulásvirágról van szó, a merítéses öntözés a legjobb megoldás. Merítsük az egész cserepet rövid időre vízbe, majd hagyjuk lecsöpögni, mielőtt visszatesszük a helyére.
Mit tegyünk, ha elvirágzott?
A mikulásvirág a virágzást követően – általában tavaszig – pihenő, úgynevezett nyugalmi állapotba kerül. Ilyenkor kevesebb vízre és tápanyagra van szüksége, és a 15–18 °C-os hőmérséklet az ideális számára.
Tavasszal, amikor újra melegszik az idő, érdemes visszametszeni és friss földbe ültetni. Innentől kezdve fokozatosan sűrűbben öntözzük, és hetente trágyázzuk. Amikor már az éjszakai hőmérséklet is tartósan 10 °C felett van, a növény kiköltözhet a teraszra vagy az erkélyre – árnyékos, félárnyékos helyre.
Ha szeretnénk, hogy karácsonyra újra virágba boruljon, szeptembertől kezdve 6–8 héten át napi 12–14 órát sötét helyen kell tartani. Ilyenkor még a televízió fénye is késleltetheti a virágzást, így valóban teljes sötétségre van szüksége.