1 órája
Az ünnep után vajon mikor ér ide az eső?
Szokatlanul meleg légtömegek érkeztek fölénk az 56-os forradalom évfordulójára. A csapadék azonban hetek óta elmaradt, jó lenni tudni, hogy mikor ér ide az eső, és milyen idő lesz holnap Kaposváron.
Az október 23-ai ünnepség kellemes, őszi kiránduló időt hoz, de a nagy kérdés az, hogy mikor ér ide az eső és az előrejelzések szerint milyen idő lesz holnap Kaposváron és Somogyban?
Milyen idő lesz holnap Kaposváron, mikor ér ide az eső?
Csütörtökön a déli, délnyugati tájakon akár a 25 fokot is megközelíti a hőmérséklet. Napközben azonban már fokozatosan növekszik a felhőzet, ám a déli áramlással továbbra is igen enyhe, váltakozó nedvességtartalmú léghullámok érkeznek fölénk. Marad a változékony idő, napközben több-kevesebb napsütéssel. Az esti óráktól azonban egy közelgő hidegfront egyre többfelé okozhat esőt, záporokat. A csapadék mennyisége és területi eloszlása azonban erősen bizonytalan, bár helyenként zivatar sem kizárt.
A következő három nap időjárása
Csütörtökön eleinte csak elszórtan, majd az esti óráktól már többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati szél megerősödik. A délutáni órákra 22-24 fok közé melegszik, estére 13-15 fok közé hűl a levegő.
Pénteken csökken a csapadékhajlam, napközben a felhőátvonulásokból már csak elszórtan várható zápor, esetleg zivatar. A változó irányú szél erős marad. A hajnali órákra 8-10 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 16-18 fok között alakulnak.
Szombaton változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. A délnyugati szél élénk, néhol erős lesz. A hajnali órákban 5-8 fokot mérhetünk, ködös, hideg időre ébredünk. A nappali hőmérsékletek 15-17 fok között alakulnak.
Vasárnap egy újabb csapadékzóna éri el térségünket, ismét egyre többfelé várható eső, zápor. A jövő hét első felében nyugodt, de hűvös idő várható. Nagy kérdés, hogy hét közben és vasárnap Somogy mennyi esőt kap majd.