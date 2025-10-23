Az ünnep után vajon mikor ér ide az eső?

Az október 23-ai ünnepség kellemes, őszi kiránduló időt hoz, de a nagy kérdés az, hogy mikor ér ide az eső és az előrejelzések szerint milyen idő lesz holnap Kaposváron és Somogyban?

Kellemes ősz, azzal a kérdőjellel, hogy milyen idő lesz holnap Kaposváron és mikor ér ide az eső

Milyen idő lesz holnap Kaposváron, mikor ér ide az eső?

Csütörtökön a déli, délnyugati tájakon akár a 25 fokot is megközelíti a hőmérséklet. Napközben azonban már fokozatosan növekszik a felhőzet, ám a déli áramlással továbbra is igen enyhe, váltakozó nedvességtartalmú léghullámok érkeznek fölénk. Marad a változékony idő, napközben több-kevesebb napsütéssel. Az esti óráktól azonban egy közelgő hidegfront egyre többfelé okozhat esőt, záporokat. A csapadék mennyisége és területi eloszlása azonban erősen bizonytalan, bár helyenként zivatar sem kizárt.

A következő három nap időjárása



Csütörtökön eleinte csak elszórtan, majd az esti óráktól már többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati szél megerősödik. A délutáni órákra 22-24 fok közé melegszik, estére 13-15 fok közé hűl a levegő.



Pénteken csökken a csapadékhajlam, napközben a felhőátvonulásokból már csak elszórtan várható zápor, esetleg zivatar. A változó irányú szél erős marad. A hajnali órákra 8-10 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 16-18 fok között alakulnak.



Szombaton változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. A délnyugati szél élénk, néhol erős lesz. A hajnali órákban 5-8 fokot mérhetünk, ködös, hideg időre ébredünk. A nappali hőmérsékletek 15-17 fok között alakulnak.



Vasárnap egy újabb csapadékzóna éri el térségünket, ismét egyre többfelé várható eső, zápor. A jövő hét első felében nyugodt, de hűvös idő várható. Nagy kérdés, hogy hét közben és vasárnap Somogy mennyi esőt kap majd.