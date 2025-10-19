október 19., vasárnap

Helyi közélet

2 órája

Minden autóst érint: figyelmeztetést adott ki a Magyar Közút

Címkék#Magyar Közút#kresz#menetfény#jármű

Ősszel nemcsak a nap megy le korábban – a láthatóság is romlik.

Harsányi Miklós
Minden autóst érint: figyelmeztetést adott ki a Magyar Közút

Fotó: Marco.Warm

– Sokan úgy gondolják, hogy az autó indításakor automatikusan felkapcsolódó nappali menetfény elegendő – pedig ez csak elöl világít – közölte a Magyar Közút. – A jármű hátulja ilyenkor sötétben marad, ami nedves úton, párás levegőben vagy szürkületben komoly veszélyforrás lehet.

A tompított fényszóró ezzel szemben elöl és hátul is láthatóvá teszi az autót, segíti a biztonságos közlekedést, és a KRESZ is előírja a használatát. Ez nemcsak éjszaka, hanem napközben is indokolt, ha a látási viszonyok romlanak – például esőben, ködben, felhős, borús időben. Érdemes megszokássá tenni, hogy az autóval együtt a tompított is „elinduljon”.

A közlekedésbiztonság egyik alapvető eleme a megfelelő világítás használata. Ennek ellenére sok autós nincs tisztában azzal, hogy akár egyetlen hibásan működő nappali menetfény is szabálytalanságnak számít.

 

