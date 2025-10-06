Te láttad valamelyiket?
1 órája
Minden galamb tök egyforma, mégis 11-et köröz belőle a rendőrség
Néha átnézzük a police.hu körözési listáját, hogyan tudnánk segíteni. Most a postagalambokon akadt meg a szemünk.
Nem csak embereket, tárgyakat, de állatokra is ad ki körözést a rendőrség. Most éppen országszerte 11 postagalambot köröznek.
Képet nem mellékeltek az állatokról, így azért kicsit nehezebb lesz a nyomozás. Pláne, hogy laikusoknak minden galamb tök egyforma.
De nem adjuk fel a reményt: láttál te már körözött postagalambot?
