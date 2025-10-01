Mindenkit visszavezetnek a munkaerőpiacra

A Somogy Vármegyei Önkormányzat a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) PLUSZ keretében vállalta, hogy ötszáz, 30 év feletti, legalább fél éve munka nélkül élő, a nyilvántartásban nem szereplő somogyi lakost kutat fel. Közülük kétszáznegyvenen mentorálással és felkészítéssel ismét álláskeresővé válhat, így kiközvetíthetők lesznek az elsődleges munkaerőpiacra. Szerdán a vármegyeháza Xantus termében találkoztak a projekt résztvevői, ahol egy workshop keretében mutatták be, hol tart a közös munka. A Somogy Vármegyei Önkormányzat megbízásából közbeszerzés során kiválasztott vállalkozás, az Innobond Kft. ismertette az elért eredményeket a találkozón.