Segítő kéz

47 perce

Mindenkit visszavezetnek a munkaerőpiacra

Címkék#Somogy Vármegyei Önkormányzat#projekt#workshop

Egy közös projektet indítottak, hogy senki sem maradhasson munka nélkül. A vármegyei önkormányzat projektje keretében 240 állástalant vezetnek vissza a munka világába.

Koszorus Rita
Fotó: Kraft Robert

A Somogy Vármegyei Önkormányzat a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) PLUSZ keretében vállalta, hogy ötszáz, 30 év feletti, legalább fél éve munka nélkül élő, a nyilvántartásban nem szereplő somogyi lakost kutat fel. Közülük kétszáznegyvenen mentorálással és felkészítéssel ismét álláskeresővé válhat, így kiközvetíthetők lesznek az elsődleges munkaerőpiacra. Szerdán a vármegyeháza Xantus termében találkoztak a projekt résztvevői, ahol egy workshop keretében mutatták be, hol tart a közös munka.  A Somogy Vármegyei Önkormányzat megbízásából közbeszerzés során kiválasztott vállalkozás, az Innobond Kft. ismertette az elért eredményeket a találkozón. 

 

