3 órája
„A fiatal jegyzőnét 17 katona egymás után megerőszakolta" – embertelen brutálissal kellett szembesülnie, mégsem törték meg
A 20. század egyik legnagyobb magyar egyházi alakja volt, akit hite és hazaszeretete a legnehezebb időkben is megtartott. Mindszenty József életét és örökségét ma is számos emlékhely és szobor őrzi a Balaton körül.
Mindszenty József (1892-1975), a 20. századi magyar katolicizmus legnagyobb alakja. Magyarország hercegprímásának, esztergomi érsekének azonban megdöbbentő sors jutott a második világháborút követő kommunizmus idején: Rákosi Mátyás és társai koncepciós perbe fogva ítélték el, kínozták meg, majd börtönözték be. Az 1956-os forradalom és szabadságharc során háziőrizetéből kiszabadulhatott, de az örök száműzetés lett osztályrésze. Először az amerikai nagykövetségre menekült, majd Ausztriában, Mariazellben lelt végső menedékre. Az állt végrendeletében, hogy földi maradványait csak akkor szállíthatják vissza szülőhazájába, ha az utolsó szovjet katona is távozik az országból. Szentté avatási eljárása folyamatban van, teste az esztergomi bazilika altemplomában pihen, szellemi öröksége napjainkban is tovább él.
Mindszenty József és a Balaton öröksége
A legnagyobb 20. századi magyarországi egyházi példakép a két háború közti időszakban, hivatalosan és magánemberként is megfordult a Balaton vidéken. A Zala vármegyei születésű – csehimindszenti – Pehm József néven anyakönyvezett Mindszenty tavi látogatását emléktábla is megörökíti, mégpedig Balatonszepezden. A 2008-ban állított fehér márványtáblán az alábbi mondat olvasható:
Ebben a házban nyaralt több alkalommal 1930 és 1940 között Pehm József a későbbi Mindszenty József hercegprímás bíboros.
A ház a Dózsa György utca 53. szám alatt áll és egykoron dr. vitéz Barnabás István és Alács Edit építtette az 1910-es évek végén. Mivel Mindszenty a Barnabás család jó barátja volt, ezért az 1930-as években valóban többször megfordult a településen. A villát – több tulajdonosváltást követően – 2004-ben felújították, ma is szép őspark övezi.
Mindszenty egyre aktívabb egyházi szerepvállalásai során és veszprémi megyéspüspöksége idején is többször járt hivatalos ügyben a tónál. Az egyik ilyen fontos állomás a balatonföldvári Szent Kereszt templom felszentelése volt, amikor a már elkészült épületben elhelyezték a berendezést és az orgonát. Mindszenty 1944 augusztusában szentelte fel a különleges épületet, utolsó, szabadon töltött időszakának napjai voltak ezek.
Mindszenty József később Emlékirataim című memoárjában is többször említette szeretett Balatonját. Először, amikor a nyilas fogságáról írt és arról, hogy a második világháború frontvonalai mekkora pusztítást okoztak a Balaton vidékén, egyházmegyéjében, elsősorban a somogyi oldalon. A pusztítás után indult el a „terepszemlére” 1945 tavaszán, amikor már pokoli állapotok uralkodtak egykori szolgálati helyén: „Miután idős szüleim körében eltelt egy-két nap a viszontlátás örömében. siettem vissza Veszprémbe. Úgy gondoltam, hív az egyházmegye legtöbbet szenvedett része: Somogy a Balatontól a Dráváig. Egylovas kocsin indultam, melyet hűséges papom. Szabadhegyi Szabolcs hajtott. Itt is – még sűrűbben – romokat, leégett házakat. kifosztott plébániákat, lesújtott embereket találok mindenfelé. Most tudom meg. hogy papjaimból 9 lett a háború és a dorbézolások áldozata. Iszkázon a szovjet katonák feltörték a templomot. Beöltöztek az egyházi ruhákba és a falun végig lóháton gúny-cirkuszt rendeztek. Egy másik faluban a fiatal plébánost azért gyilkolták meg, mert a templomba gyűjtötte az asszonyokat és a leányokat. A fiatal jegyzőnét a lakásán előbb 17 katona egymás után megerőszakolta s azután a ház előtt jajveszékelő 9 éves fiát agyonlőtték. A férjét, aki védelmezte, letartóztatták, s mint „háborús” bűnöst deportálták.” 1946 tavaszán, amikor Mindszenty római tárgyalásáról tért vissza, feljegyzésében rögzítette: megnyugodott a Balaton kék vízének megpillantásakor. Akkor még nem sejtette, ami hamarosan bekövetkezett: a kegyetlen megtorlást, a magánzárka kínzó reménytelenségét, a következő sorokat már fogságáról jegyezte le: „A magánzárkás fegyenc nem lát szabad természetet, erdőt, virágos rétet, kenyér-termő, pipacsos mezőt, csobogó csermelyt és a nagy Dunát, kenderáztatót, Balatont…” – írta. A Balatont már soha többé nem láthatta.
Mindszenty József emlékét napjainkban a Mindszenty Alapítvány és a zalaegerszegi Mindszentyneum is méltón őrzi. Balatonmáriafürdőn a Nagyboldogasszony kápolna udvarán pedig 2017 óta áll mellszobra. Juha Richárd alkotását az államalapítás ünnepén avatták fel, egy szimbolikus napon, amikor egyszerre emlékeztek Szent István király és Mindszenty József keresztény hagyományokon alapuló példamutató örökségére. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján emlékezzünk Mindszenty Józsefre, a megtörhetetlen bíborosra, akinek sokszor nyújtott megnyugvást szilárd hite mellett a Balaton vidéke.