„A fiatal jegyzőnét 17 katona egymás után megerőszakolta" – embertelen brutálissal kellett szembesülnie, mégsem törték meg

Mindszenty József (1892-1975), a 20. századi magyar katolicizmus legnagyobb alakja. Magyarország hercegprímásának, esztergomi érsekének azonban megdöbbentő sors jutott a második világháborút követő kommunizmus idején: Rákosi Mátyás és társai koncepciós perbe fogva ítélték el, kínozták meg, majd börtönözték be. Az 1956-os forradalom és szabadságharc során háziőrizetéből kiszabadulhatott, de az örök száműzetés lett osztályrésze. Először az amerikai nagykövetségre menekült, majd Ausztriában, Mariazellben lelt végső menedékre. Az állt végrendeletében, hogy földi maradványait csak akkor szállíthatják vissza szülőhazájába, ha az utolsó szovjet katona is távozik az országból. Szentté avatási eljárása folyamatban van, teste az esztergomi bazilika altemplomában pihen, szellemi öröksége napjainkban is tovább él.

Úri utca 62., Prímási palota udvara. Mindszenty József bíboros hercegprímás, esztergomi érsek felsőpetényi őrizetéből való kiszabadulása után rádióbeszédet tart.

Fotó: Fortepan / ETH Zürich

Mindszenty József és a Balaton öröksége

A legnagyobb 20. századi magyarországi egyházi példakép a két háború közti időszakban, hivatalosan és magánemberként is megfordult a Balaton vidéken. A Zala vármegyei születésű – csehimindszenti – Pehm József néven anyakönyvezett Mindszenty tavi látogatását emléktábla is megörökíti, mégpedig Balatonszepezden. A 2008-ban állított fehér márványtáblán az alábbi mondat olvasható:

Ebben a házban nyaralt több alkalommal 1930 és 1940 között Pehm József a későbbi Mindszenty József hercegprímás bíboros.

A ház a Dózsa György utca 53. szám alatt áll és egykoron dr. vitéz Barnabás István és Alács Edit építtette az 1910-es évek végén. Mivel Mindszenty a Barnabás család jó barátja volt, ezért az 1930-as években valóban többször megfordult a településen. A villát – több tulajdonosváltást követően – 2004-ben felújították, ma is szép őspark övezi.

Mindszenty egyre aktívabb egyházi szerepvállalásai során és veszprémi megyéspüspöksége idején is többször járt hivatalos ügyben a tónál. Az egyik ilyen fontos állomás a balatonföldvári Szent Kereszt templom felszentelése volt, amikor a már elkészült épületben elhelyezték a berendezést és az orgonát. Mindszenty 1944 augusztusában szentelte fel a különleges épületet, utolsó, szabadon töltött időszakának napjai voltak ezek.