Van még mit tenni, hogy versenyképesek legyenek a járások

Jó irányba tartanak a somogyi járások. Fotó: Kovács Tibor

Kitért arra is, hogy ma már egészen mást jelent a vidéki élet, mint pár száz évvel ezelőtt, és más megoldásokat is kell találni a vidéken élők problémáira. Ilyen gondok az elvándorlás, a közszolgáltatások elérhetősége, ezekről már Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter beszélt. Aki kiemelte: Somogyban erősíteni kell gazdasági központok hatásait és itt is hangsúlyozta a Médiahajón már említett balatoni körvasút megépítésének fontosságát.

Ez az egész Balaton, de Somogy szempontjából is hatalmas potenciált jelentene,

– mondta. Ugyanakkor beszélt a már elért eredményekről, a kaposvári ipari park bővítéséről, a 67-es számú főút négysávosra bővítéséről, valamint a kaposvári intermodális csomópont megépítéséről. Szólt a jövőt érintő tervekről is, amelyek között szerepel a kaposújlaki reptér modernizálása is. Erre egy minisztérium dokumentum szerint több mint 8 milliárd forintot költene a magyar állam, de összességében 892 milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat meg a következő években, hívta fel a figyelmet a miniszter.

Balatonföldvár volt az első fecske a miniszter szerint

Navracsics Tibor beszélt a település önazonosság védelmét szolgáló törvény eredményeiről is. Ennek kapcsán elmondta, eddig 110 önkormányzat élt az eszközzel, amelyet a törvény ad. Somogy vármegyében két településen alkalmazták, a Balatonon pedig Balatonföldvár volt az első, amely feltételekhez kötötte az ingatlanvásárlást, illetve a betelepedést.