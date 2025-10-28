Van még mit tenni, hogy versenyképesek legyenek a járások

október 28., kedd

Tizennegyedik alkalommal tanácskoztak a Somogy vármegyei polgármesterek és jegyzők Siófokon. A Hotel Azúrban tartott kétnapos konferencia első napján terítékre kerültek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) eredményei, az önkormányzatok és a Magyar Államkincstár kapcsolata, a települési önazonosság szabályozása és a Navracsics Tibor miniszter beszélt a versenyképes járások eredeményeiről is.

Koszorus Rita
Neszményi Zsolt, Somogy vármegye főispánja köszöntőjében beszámolt arról, hogy a Somogy Vármegyei Önkormányzat és a Somogy Vármegyei Kormányhivatal kétnapos rendezvényén mintegy 250 polgármester és jegyző, valamint a térség több országgyűlési képviselője is részt vesz. A szakmai találkozón Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke elmondta: a vármegyei önkormányzat mintegy 150 településsel dolgozik együtt a TOP Plusz programban, amelynek megvalósítása jól halad, Somogy az ország többi megyéjével összehasonlítva dobogós helyen áll. Az esemény nívóját miniszteri látogatás emelte. 

miniszter
Miniszteri látogatás a vármegye legnagyobb közigazgatási eseményén. Fotó: Kovács Tibor

A közgyűlési elnök kitért arra is, hogy folyamatban van a gyógyfürdők energetikai fejlesztése Igalt, Marcalit, Barcsot, Buzsákot és Nagyatádot érintően, a Dráva és a Zselic komplex aktív turisztikai fejlesztésére több mint 2 milliárd forint összértékű pályázati forrást nyertek el, és a héten megkezdődött 32 falugondnok képzése is - sorolta.rtott előadásában azt hangoztatta, a honvédelem nemzeti ügy, és sikeres védekezés csak a résztvevők szoros együttműködésében képzelhető el. Arra kérte a polgármestereket, pontos elérhetőségüket, benne a lakcímükkel, adják meg a védelmi bizottságnak, hogy szükség esetén elérhessék őket.

  • Witzmann Mihály, a házigazda Siófok országgyűlési képviselője örömét fejezte ki, hogy már közel másfél évtizede a balatoni városban rendezik meg a vármegye legnagyobb közigzagatási eseményét. – A kétnapos konferencián a vármegyei és települési vezetők nemcsak tapasztalatokat cserélnek, hanem együtt keresik a válaszokat a jövő kihívásaira is. Vidékfejlesztés, pályázati lehetőségek, Magyar Falu, Versenyképes Járások, TOP Plusz Program, az önkormányzatok és a közigazgatás működése, a védelmi igazgatás kérdései, valamint a gazdaságfejlesztés egyaránt szerepel az idei előadások témái között, mondta a politikus. 
  • Czunyiné Bertalan Judit, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke előadásában Somogy vármegye erősségeiről és a fejlesztés lehetőségeiről beszélt, valamint a Versenyképes Járások Program eddig elért eredményeiről. – A legnagyobb összeget eddig Kaposvár hívta le. Somogy vármegye egyébként egyike volt azon vármegyékben ahova támogatást fizettünk ki, mert kompenzálni kellett az államnak a járási forráskeretet a gazdasági erőből fakadó növekmény miatt, mondta.
Jó irányba tartanak a somogyi járások. Fotó: Kovács Tibor 

Kitért arra is, hogy ma már egészen mást jelent a vidéki élet, mint pár száz évvel ezelőtt, és más megoldásokat is kell találni a vidéken élők problémáira. Ilyen gondok az elvándorlás, a közszolgáltatások elérhetősége, ezekről már Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter beszélt. Aki kiemelte: Somogyban erősíteni kell gazdasági központok hatásait és itt is hangsúlyozta a Médiahajón már említett balatoni körvasút megépítésének fontosságát.  

Ez az egész Balaton, de Somogy szempontjából is hatalmas potenciált jelentene,

– mondta. Ugyanakkor beszélt a már elért eredményekről, a kaposvári ipari park bővítéséről, a 67-es számú főút négysávosra bővítéséről, valamint a kaposvári intermodális csomópont megépítéséről. Szólt a jövőt érintő tervekről is, amelyek között szerepel a kaposújlaki reptér modernizálása is. Erre egy minisztérium dokumentum szerint több mint 8 milliárd forintot költene a magyar állam, de összességében 892 milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat meg a következő években, hívta fel a figyelmet a miniszter.

 

Balatonföldvár volt az első fecske a miniszter szerint

Navracsics Tibor beszélt a település önazonosság védelmét szolgáló törvény eredményeiről is. Ennek kapcsán elmondta, eddig 110 önkormányzat élt az eszközzel, amelyet a törvény ad. Somogy vármegyében két településen alkalmazták, a Balatonon pedig Balatonföldvár volt az első, amely feltételekhez kötötte az ingatlanvásárlást, illetve a betelepedést. 

 

