Helyi Önkormányzatok Napja
3 órája
Miniszteri elismerést kaptak a somogyi kormánytisztviselők
A Helyi Önkormányzatok Napjához kapcsolódóan a Magyar Tudományos Akadémia épületében négy somogyi kormánytisztviselő részesült miniszteri elismerésben október 2-án. Sólyom Bernadett Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérmet, míg Kovácsné Ropoli Edit Anett, Kőszegi Anett és Simon-Kis Ildikó Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át.
