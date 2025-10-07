október 7., kedd

Miniszteri elismerést kaptak a somogyi kormánytisztviselők

A Helyi Önkormányzatok Napjához kapcsolódóan a Magyar Tudományos Akadémia épületében négy somogyi kormánytisztviselő részesült miniszteri elismerésben október 2-án. Sólyom Bernadett Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérmet, míg Kovácsné Ropoli Edit Anett, Kőszegi Anett és Simon-Kis Ildikó Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át.

 

