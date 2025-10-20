Akadozik az internet: az aranyhal mindent túlél, még a wi-fi sugárzást is

Hiába vásárolod meg a legújabb és legmodernebb routert, vagy éppen kötöd meg a legszuperebb előfizetést, mégis lassúnak érzed a netet otthonodban? Ennek bizony nem csak a szolgáltató vagy éppen a technika az oka, lehet éppen a lakásodban lévő egyéb eszközök gátolják meg a bitek áramlását. Mutatunk pár dolgot, amiket ha betartasz, igazi stream király lehetsz. Somogyi informatikust kérdeztünk, mitől lassul be az internet otthonunkban.

Mitől lassul be az internet? Sokszor nem csak a elektromos eszközökön múlik mitől nem hasít a net

Fotó: Jose A. Bernat Bacete

Mitől lassul be az internet otthon?

Sokan tudják már: egy mobilinternetes routerrel és a hozzá való előfizetéssel könnyedén lehet otthon wifit varázsolni – kábelezés, fúrás és szakember nélkül. A beüzemelés gyakorlatilag gyerekjáték, általában csak áramra kell csatlakoztatni, és már működik is.

Viszont van néhány dolog, amire érdemes odafigyelni, ha stabil, akadásmentes netet szeretnénk, és jó minőségben néznénk a videókat is. Az otthonunk elrendezése ugyanis sokat számít: bizonyos falak, tárgyak vagy elhelyezések komolyan befolyásolhatják az internet sebességét. Ha pedig a router rossz helyre kerül, akár csiga lassúvá is válhat a kapcsolat.

– Az otthoni internet sebességét több tényező is befolyásolja, és ezek közül nem mindegyiken tudunk könnyen változtatni. Az egyik legfontosabb szempont a szolgáltatás típusa és a lefedettség: ha a környéken gyenge a mobilhálózati jel vagy a szolgáltató infrastruktúrája korlátozott, az már eleve hatással lesz a sebességre. Ugyanilyen lényeges a router minősége és beállítása is – egy korszerű, nagyobb hatótávolságú eszköz sokkal stabilabb kapcsolatot biztosít, mint egy régebbi típus – mondta el Kiss Balázs, barcsi informatikus.

A legjobb előfizetés és a legmodernebb router ellenére sem hasít a net a lakásban? Akvárium mögé például sose tedd a routert

Fotó: Perfect Wave

Hogyan hasít a net a legjobban?

Vannak viszont a szolgáltatótól és internetes eszköztől független tényezők is, amelyek befolyásolják a gyors internetkapcsolatot.

Az otthon mérete, a vastag betonfalak, a bútorok elrendezése

Mivel a falak gyengíthetik a rádióhullámok terjedését, érdemes a routert olyan helyre tenni, ahol kevés akadály van előtte. A legjobb, ha az ablak közelében kap helyet, hiszen ott általában erősebb a jel, mint a lakás belső részein. Az is sokat segíthet, ha a készüléket magasabb pontra tesszük, például egy polcra, vagy többszintes ház esetén az emeletre helyezzük.

Minél kevesebb tereptárgy, annál gyorsabb internet

Általánosságban elmondható, hogy minél kevesebb akadály – a lakásban leginkább bútor – van a rádióhullám útjában, annál erősebb lesz a jel. Az is számít, milyen anyagból készültek ezek a tárgyak: a nagy fémfelületek és a vastag üveg például gyengíthetik vagy akár el is téríthetik a jelet. Éppen ezért nem ajánlott a routert a kanapé mögé, a szekrény és a fal közé rejteni, de még a tévé vagy egy nagy tükör közeléből is érdemes eltenni, ha azt tapasztaljuk, hogy gyenge vagy szakadozik a Wi-Fi.

Ne kerüljön más elektromos tárgyak mellé

A routert érdemes távol tartani más elektromos eszközöktől, mert azok zavarhatják a vezeték nélküli jelet. A bébiőrök, vezeték nélküli telefonok, Bluetooth-eszközök vagy akár egyes fénycsövek is interferenciát okozhatnak, ezért ne tegyük melléjük. A víz is gyengíti a jelet, így például akvárium mögé sem célszerű tenni. A legjobb, ha több helyen is kipróbáljuk a routert, és így választjuk ki, hol működik a legstabilabban.

Maradjon a lakásban

Fontos megjegyezni, hogy a beltéri router tényleg beltérre való – bármennyire is csábító kitenni a teraszra, hogy „jobban lássa a tornyot”, ő bizony nem napimádó típus. Az eső, a napsütés és a hőingadozás hamar kicsinálja, úgyhogy maradjon inkább bent, a jó kis száraz, árnyékos lakásban, ahol nem kell naptejet kenni rá.

+1 wifi jelerősítő

A wifi jelerősítő arra szolgál, hogy megnövelje a vezeték nélküli hálózat hatótávolságát és javítsa a jel minőségét. Úgy működik, hogy veszi a router jelét, majd továbbítja azt, így az internetkapcsolat erősebb és stabilabb lesz a lakás vagy épület olyan részein is, ahol korábban gyenge vagy megszakadó volt a wifi jel.