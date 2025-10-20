október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ne tedd a napra, nem szereti!

1 órája

Akadozik az internet: az aranyhal mindent túlél, még a wi-fi sugárzást is

Címkék#eszköz#bitek#internet otthon#net akadály#sebbegés#router#tárgy#informatikus

Hiába a legjobb előfizetés és a legmodernebb router, mégsem hasít a neted otthon? Mutatjuk, mitől lassul be az internet otthonodban.

Dombi Regina
Akadozik az internet: az aranyhal mindent túlél, még a wi-fi sugárzást is

Mitől lassul be az internet otthon?

Fotó: Elnur

Hiába vásárolod meg a legújabb és legmodernebb routert, vagy éppen kötöd meg a legszuperebb előfizetést, mégis lassúnak érzed a netet otthonodban? Ennek bizony nem csak a szolgáltató vagy éppen a technika az oka, lehet éppen a lakásodban lévő egyéb eszközök gátolják meg a bitek áramlását. Mutatunk pár dolgot, amiket ha betartasz, igazi stream király lehetsz. Somogyi informatikust kérdeztünk, mitől lassul be az internet otthonunkban. 

mitől lassul be az internet
Mitől lassul be az internet? Sokszor nem csak a elektromos eszközökön múlik mitől nem hasít a net
Fotó: Jose A. Bernat Bacete

Mitől lassul be az internet otthon? 

Sokan tudják már: egy mobilinternetes routerrel és a hozzá való előfizetéssel könnyedén lehet otthon wifit varázsolni – kábelezés, fúrás és szakember nélkül. A beüzemelés gyakorlatilag gyerekjáték, általában csak áramra kell csatlakoztatni, és már működik is.

Viszont van néhány dolog, amire érdemes odafigyelni, ha stabil, akadásmentes netet szeretnénk, és jó minőségben néznénk a videókat is. Az otthonunk elrendezése ugyanis sokat számít: bizonyos falak, tárgyak vagy elhelyezések komolyan befolyásolhatják az internet sebességét. Ha pedig a router rossz helyre kerül, akár csiga lassúvá is válhat a kapcsolat.

– Az otthoni internet sebességét több tényező is befolyásolja, és ezek közül nem mindegyiken tudunk könnyen változtatni. Az egyik legfontosabb szempont a szolgáltatás típusa és a lefedettség: ha a környéken gyenge a mobilhálózati jel vagy a szolgáltató infrastruktúrája korlátozott, az már eleve hatással lesz a sebességre. Ugyanilyen lényeges a router minősége és beállítása is – egy korszerű, nagyobb hatótávolságú eszköz sokkal stabilabb kapcsolatot biztosít, mint egy régebbi típus – mondta el Kiss Balázs, barcsi informatikus. 

Angry,Young,Woman,Sit,On,Sofa,In,Living,Room,Frustrated
A legjobb előfizetés és a legmodernebb router ellenére sem hasít a net a lakásban? Akvárium mögé például sose tedd a routert
Fotó: Perfect Wave

Hogyan hasít a net a legjobban?

Vannak viszont a szolgáltatótól és internetes eszköztől független tényezők is, amelyek befolyásolják a gyors internetkapcsolatot. 

  • Az otthon mérete, a vastag betonfalak, a bútorok elrendezése

Mivel a falak gyengíthetik a rádióhullámok terjedését, érdemes a routert olyan helyre tenni, ahol kevés akadály van előtte. A legjobb, ha az ablak közelében kap helyet, hiszen ott általában erősebb a jel, mint a lakás belső részein. Az is sokat segíthet, ha a készüléket magasabb pontra tesszük, például egy polcra, vagy többszintes ház esetén az emeletre helyezzük.

  • Minél kevesebb tereptárgy, annál gyorsabb internet

Általánosságban elmondható, hogy minél kevesebb akadály – a lakásban leginkább bútor – van a rádióhullám útjában, annál erősebb lesz a jel. Az is számít, milyen anyagból készültek ezek a tárgyak: a nagy fémfelületek és a vastag üveg például gyengíthetik vagy akár el is téríthetik a jelet. Éppen ezért nem ajánlott a routert a kanapé mögé, a szekrény és a fal közé rejteni, de még a tévé vagy egy nagy tükör közeléből is érdemes eltenni, ha azt tapasztaljuk, hogy gyenge vagy szakadozik a Wi-Fi.

  • Ne kerüljön más elektromos tárgyak mellé

A routert érdemes távol tartani más elektromos eszközöktől, mert azok zavarhatják a vezeték nélküli jelet. A bébiőrök, vezeték nélküli telefonok, Bluetooth-eszközök vagy akár egyes fénycsövek is interferenciát okozhatnak, ezért ne tegyük melléjük. A víz is gyengíti a jelet, így például akvárium mögé sem célszerű tenni. A legjobb, ha több helyen is kipróbáljuk a routert, és így választjuk ki, hol működik a legstabilabban.

  • Maradjon a lakásban

Fontos megjegyezni, hogy a beltéri router tényleg beltérre való – bármennyire is csábító kitenni a teraszra, hogy „jobban lássa a tornyot”, ő bizony nem napimádó típus. Az eső, a napsütés és a hőingadozás hamar kicsinálja, úgyhogy maradjon inkább bent, a jó kis száraz, árnyékos lakásban, ahol nem kell naptejet kenni rá.

  • +1 wifi jelerősítő

A wifi jelerősítő arra szolgál, hogy megnövelje a vezeték nélküli hálózat hatótávolságát és javítsa a jel minőségét. Úgy működik, hogy veszi a router jelét, majd továbbítja azt, így az internetkapcsolat erősebb és stabilabb lesz a lakás vagy épület olyan részein is, ahol korábban gyenge vagy megszakadó volt a wifi jel.

Nem tesz jót a routernek ha más elektromos eszköz mellé van pakolva
Forrás: doxit.hu

A lassú net mindenki idegeit borzolja, de nyilván falakat bontani senki nem fog neki állni miatta. Apró dolgok – mint például az, hogy akvárium mögé nem tesszük az eszközt – hozzá segíthetnek, hogy valóban úgy működjön az internet, ahogy annak valóban kell. Na persze a wifi jelerősítő használata sem árt. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu