Akadozik az internet: az aranyhal mindent túlél, még a wi-fi sugárzást is
Hiába a legjobb előfizetés és a legmodernebb router, mégsem hasít a neted otthon? Mutatjuk, mitől lassul be az internet otthonodban.
Mitől lassul be az internet otthon?
Hiába vásárolod meg a legújabb és legmodernebb routert, vagy éppen kötöd meg a legszuperebb előfizetést, mégis lassúnak érzed a netet otthonodban? Ennek bizony nem csak a szolgáltató vagy éppen a technika az oka, lehet éppen a lakásodban lévő egyéb eszközök gátolják meg a bitek áramlását. Mutatunk pár dolgot, amiket ha betartasz, igazi stream király lehetsz. Somogyi informatikust kérdeztünk, mitől lassul be az internet otthonunkban.
Sokan tudják már: egy mobilinternetes routerrel és a hozzá való előfizetéssel könnyedén lehet otthon wifit varázsolni – kábelezés, fúrás és szakember nélkül. A beüzemelés gyakorlatilag gyerekjáték, általában csak áramra kell csatlakoztatni, és már működik is.
Viszont van néhány dolog, amire érdemes odafigyelni, ha stabil, akadásmentes netet szeretnénk, és jó minőségben néznénk a videókat is. Az otthonunk elrendezése ugyanis sokat számít: bizonyos falak, tárgyak vagy elhelyezések komolyan befolyásolhatják az internet sebességét. Ha pedig a router rossz helyre kerül, akár csiga lassúvá is válhat a kapcsolat.
– Az otthoni internet sebességét több tényező is befolyásolja, és ezek közül nem mindegyiken tudunk könnyen változtatni. Az egyik legfontosabb szempont a szolgáltatás típusa és a lefedettség: ha a környéken gyenge a mobilhálózati jel vagy a szolgáltató infrastruktúrája korlátozott, az már eleve hatással lesz a sebességre. Ugyanilyen lényeges a router minősége és beállítása is – egy korszerű, nagyobb hatótávolságú eszköz sokkal stabilabb kapcsolatot biztosít, mint egy régebbi típus – mondta el Kiss Balázs, barcsi informatikus.
Hogyan hasít a net a legjobban?
Vannak viszont a szolgáltatótól és internetes eszköztől független tényezők is, amelyek befolyásolják a gyors internetkapcsolatot.
- Az otthon mérete, a vastag betonfalak, a bútorok elrendezése
Mivel a falak gyengíthetik a rádióhullámok terjedését, érdemes a routert olyan helyre tenni, ahol kevés akadály van előtte. A legjobb, ha az ablak közelében kap helyet, hiszen ott általában erősebb a jel, mint a lakás belső részein. Az is sokat segíthet, ha a készüléket magasabb pontra tesszük, például egy polcra, vagy többszintes ház esetén az emeletre helyezzük.
- Minél kevesebb tereptárgy, annál gyorsabb internet
Általánosságban elmondható, hogy minél kevesebb akadály – a lakásban leginkább bútor – van a rádióhullám útjában, annál erősebb lesz a jel. Az is számít, milyen anyagból készültek ezek a tárgyak: a nagy fémfelületek és a vastag üveg például gyengíthetik vagy akár el is téríthetik a jelet. Éppen ezért nem ajánlott a routert a kanapé mögé, a szekrény és a fal közé rejteni, de még a tévé vagy egy nagy tükör közeléből is érdemes eltenni, ha azt tapasztaljuk, hogy gyenge vagy szakadozik a Wi-Fi.
- Ne kerüljön más elektromos tárgyak mellé
A routert érdemes távol tartani más elektromos eszközöktől, mert azok zavarhatják a vezeték nélküli jelet. A bébiőrök, vezeték nélküli telefonok, Bluetooth-eszközök vagy akár egyes fénycsövek is interferenciát okozhatnak, ezért ne tegyük melléjük. A víz is gyengíti a jelet, így például akvárium mögé sem célszerű tenni. A legjobb, ha több helyen is kipróbáljuk a routert, és így választjuk ki, hol működik a legstabilabban.
- Maradjon a lakásban
Fontos megjegyezni, hogy a beltéri router tényleg beltérre való – bármennyire is csábító kitenni a teraszra, hogy „jobban lássa a tornyot”, ő bizony nem napimádó típus. Az eső, a napsütés és a hőingadozás hamar kicsinálja, úgyhogy maradjon inkább bent, a jó kis száraz, árnyékos lakásban, ahol nem kell naptejet kenni rá.
- +1 wifi jelerősítő
A wifi jelerősítő arra szolgál, hogy megnövelje a vezeték nélküli hálózat hatótávolságát és javítsa a jel minőségét. Úgy működik, hogy veszi a router jelét, majd továbbítja azt, így az internetkapcsolat erősebb és stabilabb lesz a lakás vagy épület olyan részein is, ahol korábban gyenge vagy megszakadó volt a wifi jel.
A lassú net mindenki idegeit borzolja, de nyilván falakat bontani senki nem fog neki állni miatta. Apró dolgok – mint például az, hogy akvárium mögé nem tesszük az eszközt – hozzá segíthetnek, hogy valóban úgy működjön az internet, ahogy annak valóban kell. Na persze a wifi jelerősítő használata sem árt.