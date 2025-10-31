2 órája
Rettegsz a fogorvostól? Mutatjuk, mit kell tenned és enned, hogy ne így legyen
Sokan ezer forintba és fájdalomba kerül az, ha az ember igazán egészséges fogsorral szeretne villantani. Mi most megmutatjuk, mitől lesz szép és egészséges a fogsorod!
Szeretnéd tudni mitől lesz szép és egészséges a fogad? Mutatjuk
Forrás: bahdental.hu
Két újabb titkos összetevő látott napvilágot, melytől igazán csodálatos fehér fogakkal villoghatunk embertársaink előtt. Az egyiknek még az ára is baráti, pontosabban akár teljesen null költséges is lehet, a másik pedig – ha amúgy is egészségesen táplálkozol – már lehet évek óta a szekrényedben lapul. Kíváncsi vagy, mitől lesz szép és egészséges a fogsorod? Mutatjuk!
Mitől lesz szép és egészséges a fogsor?
Tudtad, hogy nemcsak a fogmosás és a fogorvosi ellenőrzés segíthet megőrizni a fogaidat, hanem a mozgás és a halolaj is? Egy friss brazil kutatás szerint a rendszeres testmozgás és az omega-3 zsírsavak együtt kifejezetten jót tehetnek a fogakat tartó csontoknak, és segíthetnek megelőzni a gyökércsúcsi gyulladások okozta károsodásokat. Bár a brazil kutatás egyelőre csak egy állatkísérleteken alapul, az eredmények azért elég biztatóak – a kutatók úgy gondolják, az emberi fogak egészségére is hasonló hatással lehetnek.
A kutatásban három csoportot hasonlítottak össze. Az első csoport nem végzett semmilyen extra tevékenységet, a második harminc napon keresztül úszott, a harmadik pedig nemcsak mozgott, hanem omega-3 kiegészítést – konkrétan halolajat – is kapott. Az eredmények nagyon érdekesek: már maga a mozgás is mérsékelte a gyulladást és a csontvesztést, de amikor a mozgás mellé jött az omega-3 is, a hatás még látványosabb volt. Ebben a kombinált csoportban alacsonyabb lett a gyulladásos fehérjék szintje, és kevesebb csontbontó sejtet találtak.
– Nagyon sokat számít, mit fogyasztunk, mennyit sportolunk, használunk-e táplálékkiegészítőket, de azt is fontos hangsúlyozni, hogy ezek egyike sem helyettesíti a fogászati kezelést – inkább egy természetes kiegészítés lehet a fogak és az egész szervezet védelmére. Általános ajánlás szerint érdemes évente legalább egyszer, de inkább félévente felkeresni a fogorvost egy rutinvizsgálatra – még akkor is, ha nincsenek panaszaink. Sok fog- és ínybetegség ugyanis kezdetben nem okoz fájdalmat vagy látványos tünetet, viszont időben felismerve egyszerűbben kezelhetők és megelőzhető a komolyabb baj, például a fogszuvasodás, az ínygyulladás vagy a fogágybetegség – mondta Kertész Balázs, barcsi származású fogorvos.
Mit együnk az egészséges és szép fogakért?
A szakember szerint az étkezés nagyon sokat számít a fogaink egészségében. Íme néhány étel és italcsoport, amelyek kifejezetten segíthetnek abban, hogy a fogaid erősek és egészségesek maradjanak:
- Tejtermékek (tej, joghurt, sajt)
Ezek kiváló kalcium- és foszforforrások, amik segítik a fogzománc újraásványosítását.
- Rostban gazdag zöldségek és gyümölcsök (alma, répa, zeller)
A rágás során mechanikusan tisztítják a fogakat, miközben serkentik a nyáltermelést, ami természetes módon segít „leöblíteni” a lepedéket és a savakat.
- Leveles zöldek (spenót, kelkáposzta, mángold)
Tele vannak kalciummal, folsavval és más ásványi anyagokkal, amik erősítik a fogakat és támogatják az íny egészségét.
- Diófélék és magvak (mandula, dió, napraforgómag, szezámmag)
Sok bennük a kalcium, foszfor és fehérje, miközben alacsony a cukortartalmuk. A rágásuk szintén jót tesz a nyáltermelésnek.
- Halak (különösen a lazac, makréla, szardínia)
Gazdagok omega-3 zsírsavakban és D-vitaminban, amelyek támogatják a csontok és a fogak egészségét, valamint gyulladáscsökkentő hatásúak.
- Víz – különösen ha fluoridos
A víz segít kimosni az ételmaradékokat és semlegesíti a savakat. Ha fluoridos csapvizet iszol, az extra védelmet nyújthat a zománcnak.