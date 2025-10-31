Rettegsz a fogorvostól? Mutatjuk, mit kell tenned és enned, hogy ne így legyen

Két újabb titkos összetevő látott napvilágot, melytől igazán csodálatos fehér fogakkal villoghatunk embertársaink előtt. Az egyiknek még az ára is baráti, pontosabban akár teljesen null költséges is lehet, a másik pedig – ha amúgy is egészségesen táplálkozol – már lehet évek óta a szekrényedben lapul. Kíváncsi vagy, mitől lesz szép és egészséges a fogsorod? Mutatjuk!

Forrás: origo.hu

Mitől lesz szép és egészséges a fogsor?

Tudtad, hogy nemcsak a fogmosás és a fogorvosi ellenőrzés segíthet megőrizni a fogaidat, hanem a mozgás és a halolaj is? Egy friss brazil kutatás szerint a rendszeres testmozgás és az omega-3 zsírsavak együtt kifejezetten jót tehetnek a fogakat tartó csontoknak, és segíthetnek megelőzni a gyökércsúcsi gyulladások okozta károsodásokat. Bár a brazil kutatás egyelőre csak egy állatkísérleteken alapul, az eredmények azért elég biztatóak – a kutatók úgy gondolják, az emberi fogak egészségére is hasonló hatással lehetnek.

A kutatásban három csoportot hasonlítottak össze. Az első csoport nem végzett semmilyen extra tevékenységet, a második harminc napon keresztül úszott, a harmadik pedig nemcsak mozgott, hanem omega-3 kiegészítést – konkrétan halolajat – is kapott. Az eredmények nagyon érdekesek: már maga a mozgás is mérsékelte a gyulladást és a csontvesztést, de amikor a mozgás mellé jött az omega-3 is, a hatás még látványosabb volt. Ebben a kombinált csoportban alacsonyabb lett a gyulladásos fehérjék szintje, és kevesebb csontbontó sejtet találtak.

– Nagyon sokat számít, mit fogyasztunk, mennyit sportolunk, használunk-e táplálékkiegészítőket, de azt is fontos hangsúlyozni, hogy ezek egyike sem helyettesíti a fogászati kezelést – inkább egy természetes kiegészítés lehet a fogak és az egész szervezet védelmére. Általános ajánlás szerint érdemes évente legalább egyszer, de inkább félévente felkeresni a fogorvost egy rutinvizsgálatra – még akkor is, ha nincsenek panaszaink. Sok fog- és ínybetegség ugyanis kezdetben nem okoz fájdalmat vagy látványos tünetet, viszont időben felismerve egyszerűbben kezelhetők és megelőzhető a komolyabb baj, például a fogszuvasodás, az ínygyulladás vagy a fogágybetegség – mondta Kertész Balázs, barcsi származású fogorvos.