Azt hitted, bűnözöl, ha ezt eszed? Pedig az élet elixírjének is nevezik

Az örök élet elixírjeként gyakran emlegetik a mogyoróvajas kenyeret, és nem véletlenül. Egy szelet teljes kiőrlésű kenyéren elterülő krémes mogyoróvaj nemcsak ízletes, hanem tápláló választás is lehet, legyen szó reggeliről vagy délutáni uzsonnáról. A mogyoróvaj gazdag fehérjében és egészséges, főként egyszeresen telítetlen zsírokban, mint az oleinsav, amelyek hozzájárulhatnak a szív egészségéhez és a koleszterinszint javításához.

Egy falat mogyoróvajas menyország. Illusztráció.

Mogyoróvajas menyország

Egy mogyoróvajas szelet lassan emésztődik, így hosszabb ideig biztosít teltségérzetet, ami különösen hasznos lehet azok számára, akik szeretnék elkerülni a túlevést. Fontos azonban, hogy tudatosan fogyasszuk: a mogyoróvaj magas kalóriatartalmú, egy-két evőkanálnyi adag már majdnem kétszáz kalóriát tartalmazhat, így a mértékletesség kulcsfontosságú. Emellett nem minden mogyoróvaj egyforma: a bolti változatok gyakran tartalmaznak hozzáadott cukrot, sót és hidrogénezett zsírokat, amelyek hosszú távon árthatnak a szív- és érrendszernek. A legjobb választás a természetes, csak földimogyorót és esetleg egy kevés sót tartalmazó változat. Természetesen a mogyoróallergiásoknak el kell kerülniük ezt az ételt, hiszen súlyos reakciókat válthat ki.

Mogyoróvaj. Illusztráció.

Ahhoz, hogy a mogyoróvajas kenyér valóban egészséges választás legyen, érdemes teljes kiőrlésű kenyeret választani, és a mogyoróvajat mértékkel fogyasztani. Friss gyümölcsökkel, például banánnal, almával vagy bogyós gyümölcsökkel kombinálva még több vitamint és ásványi anyagot vihetünk be a szervezetünkbe. Így nemcsak egy finom és gyors étkezést kapunk, hanem egy tápláló falatot, amely támogathatja egészségünket anélkül, hogy káros hatásokkal kellene számolnunk.

Fontos a mindennapos mozgás

A megfelelő, változatos és kiegyensúlyozott táplálkozásunk mellett fontos, hogy a hétköznapokban is odafigyeljünk fizikai aktivitásunkra, főleg ha olyan munkát végzünk, amelynek alacsony a fizikai igénybevétele. Főként ha rendszeresen némely testrészünk, ízületünk esetében érzünk fájdalmat.

–Tudatosabb tervezéssel, időbeosztással a napirendünkbe egyszerűen beilleszthető mozgásokkal jelentősen csökkenthetjük a tüneteinket. A legoptimálisabb és megfelelőbb mozgásforma a séta, amellyel jelentősen tudjuk növelni a fizikai aktivitásunkat. Izmaink, és teljes vázrendszerünk átmozgatására, erősítésére heti kétszeri tervezett, szakember által irányított súlyzós edzés csodákra képes, és rengeteget tesz az egészségünk megőrzése érdekében – mondta Kálmán Ágnes, kaposvári fitneszedző.