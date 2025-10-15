október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulók
PB&J

1 órája

Azt hitted, bűnözöl, ha ezt eszed? Pedig az élet elixírjének is nevezik

Címkék#változat#mogyoróvajas menyország#szendvics#csemege#lekvár

Mondhatni, ez a csemege az amerikai diákok párizsis szendvicse. A mogyoróvajjal és lekvárral készült szendvics igazi csemege, számos jótékony hatással. Ugyanakkor a kalória dús étkezések mellett nem szabad megfeledkezni a mindennapos mozgás fontosságáról.

Molnár Dániel

Az örök élet elixírjeként gyakran emlegetik a mogyoróvajas kenyeret, és nem véletlenül. Egy szelet teljes kiőrlésű kenyéren elterülő krémes mogyoróvaj nemcsak ízletes, hanem tápláló választás is lehet, legyen szó reggeliről vagy délutáni uzsonnáról. A mogyoróvaj gazdag fehérjében és egészséges, főként egyszeresen telítetlen zsírokban, mint az oleinsav, amelyek hozzájárulhatnak a szív egészségéhez és a koleszterinszint javításához.

mogyoróvajjal és lekvárral készült szendvics, illusztráció.
Egy falat mogyoróvajas menyország. Illusztráció.

Mogyoróvajas menyország

Egy mogyoróvajas szelet lassan emésztődik, így hosszabb ideig biztosít teltségérzetet, ami különösen hasznos lehet azok számára, akik szeretnék elkerülni a túlevést. Fontos azonban, hogy tudatosan fogyasszuk: a mogyoróvaj magas kalóriatartalmú, egy-két evőkanálnyi adag már majdnem kétszáz kalóriát tartalmazhat, így a mértékletesség kulcsfontosságú. Emellett nem minden mogyoróvaj egyforma: a bolti változatok gyakran tartalmaznak hozzáadott cukrot, sót és hidrogénezett zsírokat, amelyek hosszú távon árthatnak a szív- és érrendszernek. A legjobb választás a természetes, csak földimogyorót és esetleg egy kevés sót tartalmazó változat. Természetesen a mogyoróallergiásoknak el kell kerülniük ezt az ételt, hiszen súlyos reakciókat válthat ki.

Mogyoróvaj. Illusztráció.

Ahhoz, hogy a mogyoróvajas kenyér valóban egészséges választás legyen, érdemes teljes kiőrlésű kenyeret választani, és a mogyoróvajat mértékkel fogyasztani. Friss gyümölcsökkel, például banánnal, almával vagy bogyós gyümölcsökkel kombinálva még több vitamint és ásványi anyagot vihetünk be a szervezetünkbe. Így nemcsak egy finom és gyors étkezést kapunk, hanem egy tápláló falatot, amely támogathatja egészségünket anélkül, hogy káros hatásokkal kellene számolnunk.

Fontos a mindennapos mozgás

A megfelelő, változatos és kiegyensúlyozott táplálkozásunk mellett fontos, hogy a hétköznapokban is odafigyeljünk fizikai aktivitásunkra, főleg ha olyan munkát végzünk, amelynek alacsony a fizikai igénybevétele. Főként ha rendszeresen némely testrészünk, ízületünk esetében érzünk fájdalmat.
–Tudatosabb tervezéssel, időbeosztással a napirendünkbe egyszerűen beilleszthető mozgásokkal jelentősen csökkenthetjük a tüneteinket. A legoptimálisabb és megfelelőbb mozgásforma a séta, amellyel jelentősen tudjuk növelni a fizikai aktivitásunkat. Izmaink, és teljes vázrendszerünk átmozgatására, erősítésére heti kétszeri tervezett, szakember által irányított súlyzós edzés csodákra képes, és rengeteget tesz az egészségünk megőrzése érdekében – mondta Kálmán Ágnes, kaposvári fitneszedző.

 

