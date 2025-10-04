1 órája
Mohácsi Zsófi és Sárika quadon hódítja meg Európát
Az elmúlt hétvége felejthetetlen pillanatokat hozott a kaposvári quados lányok, mohácsi Zsófi és a mindössze 6 éves Sárika számára. Horvátországban csak Mohácsi Zsófi állhatott rajthoz, a Zlatni Lug pályán, mivel ott a minimális életkor 16 év volt. Pár nap pihenés után már Németországban kellett helytállniuk, végül Hollandiában a világ legjobb quadosainak küzdelmét szurkolták végig.
Zlatni Lug, Požega mellett Mohácsi Zsófi múlt hétvégén Horvátországban versenyzett a Horvát Nemzeti Bajnokságon. Az erős, nemzetközi mezőnyben egyedüli lányként és valószínűleg a legfiatalabb versenyzőként állt rajthoz. Az első futamban nagyszerűen rajtolt, a második futamot viszont ütközés és technikai probléma hátráltatta, így szinte egy kör hátrányból tudta csak folytatni a versenyt. Ennek ellenére nem adta fel, és kategóriájában az 5. helyen végzett. A rövid pihenő után már Németországban folytatódott a nemzetközi hétvége.
Mohácsi Zsófi: németországi verseny – izgalmak és tapasztalatok
Az elmúlt hétvége felejthetetlen pillanatokat hozott a kaposvári quados lányok, Zsófi és a mindössze 6 éves Sárika számára, hiszen mindketten rajthoz állhattak Németországban, ahol a versenyzők és a szurkolók egyaránt őrült hangulatot teremtettek. A rendezvény színvonalát a fantasztikus pálya, a profi szervezés és a hatalmas közönség tette igazán emlékezetessé.
Már napokkal korábban elkezdtük a felkészítést, a quadot átnéztük, minden apró részletre odafigyeltünk. Ilyenkor nagyon fontos, hogy fejben is összerakjam magam, hiszen egy kétszer 20 perces verseny, plusz két kör, igazi erőpróba. Ráadásul egyedüli lányként mindig kicsit nagyobb a kihívás
– mondta el kérdésünkre Mohácsi Zsófi mosolyogva.
A hétvége egyik legnagyobb öröme kétségkívül az volt, hogy a mindössze 6 éves Sárika megszerezte élete első nemzetközi sikerét, 2×10 perc plusz két körös versenyen.
Nagyon izgultam, hiszen eddig csak hazai pályán indultam. Itt minden új volt: a pálya, az ellenfelek, a közönség. De amikor elrajtoltunk, csak a versenyre koncentráltam, és a végén hihetetlen érzés volt felállni a dobogóra
– nyilatkozta boldogan Sárika, aki bátorságával és kitartásával mindenkit lenyűgözött.
Bár Zsófi ezúttal lecsúszott a dobogóról, teljesítménye minden elismerést megérdemel. Egyedüli lányként vette fel a harcot a kategória férfi mezőnyével, és kitartása, technikai tudása ismét megmutatta, hogy méltó helye van a nemzetközi színtéren.
– Nagyon erős volt a mezőny, de minden körben próbáltam kihozni magamból a maximumot. Ez a hétvége is sok tapasztalatot adott, amit a következő versenyekre magammal viszek. Az első futamban nem rajtoltam túl jól, pedig a pálya bejárásán már észrevettem, hogy ezen a pályán nagyon-nagyon kell figyelni a rajtra, hiszen kevés az előzési pont. A második rajtnál nagyon odafigyeltem, de sajnos egy német srác elrontotta a rajtot, ezért újra kellett rajtprocedúrát kezdeni. A megismételt rajtban ötödikként tudtam elfordulni, és ezt majdnem végig tudtam tartani a 20 perc alatt, több előzésem és sajnos hibám is volt – sajnos így lecsúszom a dobogós helyről – értékelt a futam után Zsófi.
A német verseny után a család Hollandiába utazott, hogy a Nemzetek Crossa nevű világversenyt is megtekinthessék. Ez a sportág legrangosabb eseménye, ahol a világ legjobb quadosai érkeznek Argentínából, az Egyesült Államokból és Európa szinte összes országából, háromfős nemzetközi csapatokat alkotva.
A paddockban meglátogatták az amerikai csapatot, közös fotózás után, és a világ egyik legjobb versenyzőjétől Sárika egy nagyon komoly szuvenir ajándékot is kapott. Az USA csapatának a kislány boldogan elmesélte, hogy ő is egy quad versenyző, és a jövőben szeretne minél többet versenyezni.
Zsófi és családja szívéhez az olasz csapat állt közelebb, így Patrick Turrini csapatát erősítették szurkolóként az olasz táborban.
- Zsófi előtt még két nemzetközi verseny áll az idei évben, ezekre most teljes erővel készül. Ugyanakkor a sport mellett már a tanulás is egyre nagyobb szerepet kap az életében.
– Nagyon fontos számomra, hogy az év utolsó két versenyén is helytálljak, de jövőre már a tanulmányaimra kell többet koncentrálnom. Tavasszal érettségizek, és egyetemi felvételire is készülök, így mindkét területen szeretném a legjobbat kihozni magamból. – mondta határozottan a fiatal sportoló.
A németországi verseny és a hollandiai világviadal egyaránt óriási élményt adott a kaposvári lányoknak, a sport iránti szenvedélyük és a családi összefogás pedig újra megmutatta: a quadozás nemcsak verseny, hanem életforma is.