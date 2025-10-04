Mohácsi Zsófi és Sárika quadon hódítja meg Európát

– Nagyon erős volt a mezőny, de minden körben próbáltam kihozni magamból a maximumot. Ez a hétvége is sok tapasztalatot adott, amit a következő versenyekre magammal viszek. Az első futamban nem rajtoltam túl jól, pedig a pálya bejárásán már észrevettem, hogy ezen a pályán nagyon-nagyon kell figyelni a rajtra, hiszen kevés az előzési pont. A második rajtnál nagyon odafigyeltem, de sajnos egy német srác elrontotta a rajtot, ezért újra kellett rajtprocedúrát kezdeni. A megismételt rajtban ötödikként tudtam elfordulni, és ezt majdnem végig tudtam tartani a 20 perc alatt, több előzésem és sajnos hibám is volt – sajnos így lecsúszom a dobogós helyről – értékelt a futam után Zsófi.

A német verseny után a család Hollandiába utazott, hogy a Nemzetek Crossa nevű világversenyt is megtekinthessék. Ez a sportág legrangosabb eseménye, ahol a világ legjobb quadosai érkeznek Argentínából, az Egyesült Államokból és Európa szinte összes országából, háromfős nemzetközi csapatokat alkotva.

A paddockban meglátogatták az amerikai csapatot, közös fotózás után, és a világ egyik legjobb versenyzőjétől Sárika egy nagyon komoly szuvenir ajándékot is kapott. Az USA csapatának a kislány boldogan elmesélte, hogy ő is egy quad versenyző, és a jövőben szeretne minél többet versenyezni.

Zsófi és családja szívéhez az olasz csapat állt közelebb, így Patrick Turrini csapatát erősítették szurkolóként az olasz táborban.

Zsófi előtt még két nemzetközi verseny áll az idei évben, ezekre most teljes erővel készül. Ugyanakkor a sport mellett már a tanulás is egyre nagyobb szerepet kap az életében.

– Nagyon fontos számomra, hogy az év utolsó két versenyén is helytálljak, de jövőre már a tanulmányaimra kell többet koncentrálnom. Tavasszal érettségizek, és egyetemi felvételire is készülök, így mindkét területen szeretném a legjobbat kihozni magamból. – mondta határozottan a fiatal sportoló.

A németországi verseny és a hollandiai világviadal egyaránt óriási élményt adott a kaposvári lányoknak, a sport iránti szenvedélyük és a családi összefogás pedig újra megmutatta: a quadozás nemcsak verseny, hanem életforma is.