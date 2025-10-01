1 órája
Negyed századon át játszott a Csikyben a nyolcvan esztendős színészlegenda
Ma ünnepli 80. születésnapját a Kossuth-díjas művésznő, aki több mint öt évtizede varázsolja el a közönséget. A Nemzet Színésze címmel is kitüntetett Molnár Piroska életműve Kaposvárhoz és Budapesthez egyaránt szorosan kötődik.
Ma nyolcvan esztendős a Kossuth-díjas Molnár Piroska, a Nemzet Színésze, a Csiky Gergely Színház örökös tagja, Kaposvár és Budapest díszpolgára. A hajdani kunágotai lány – akit Pintyőnek hívtak a diáktársai –, közgazdasági technikumot végzett ugyan, de a számok sohasem érdekelték. Kilógott osztálytársai közül. Mindig szívesen szavalt, s tudta: neki Thália osztja majd a szerepeket…
A Csiky Gergely Színház örökös tagja, Molnár Piroska 80 éves lett
Venczel Verával, Koltai Róberttel és többekkel együtt fel is kéredzkedett Thália szekerére, és Pártos Géza osztályába került. Akkoriban, maga meglátása szerint is, pimasz, öntelt és mindentudó volt, de úgy érezte, ez a jó, hiszen ez együtt jár a fiatalsággal, különben megfutamodott volna.
A főiskola után Szegedre került, s nagy élményként élte meg, hogy együtt játszhatott Ajtay Andorral. Amikor Zsámbéki Gábor a kaposvári Csiky Gergely Színház főrendezője lett, Komor István pedig az igazgató, Kaposvárra szerződött. Szerepek sora, remek társulat várta, így nem csoda, hogy hat év kivételével – amikor a Nemzeti Színházban és a budapesti Katona József Színházban játszott – ismét Kaposvárt választotta, ahol a teátrum vezető színésze lett, s maradt egészen az ezredfordulós évekig, amikor Jordán Tamás főigazgató, az egykori kaposvári színészkolléga, leszerződtette a Nemzetibe, ahonnan 11 év után a Thália Színházba távozott.
Ma lett nyolcvan éves Molnár PiroskaFotók: Kovács Tibor
Meg sem próbálom lajstromba venni színházi és filmszerepeit, rendezéseit, szinkronszerepeit, hangjátékait, CD-it és hangoskönyveit, mint ahogy díjait sem, hiszen olyan kiválóság a mai születésnapos, akinek – mint ahogy Csomós Mari barátnője javasolta –, a szerepeknek kellene megköszönniük, hogy Piroskához kerültek. Ezért csak szemezgetek e gazdag életműből. Ma is elevenen él bennem a Jelenetek egy kivégzésből című darab pezsgő vérű festőnője, Galactia, a Rómeo és Júlia temperamentumos dadája, a Hegedűs a háztetőn csodálatos Goldéja vagy a Koldusopera Kocsma Jenny-je, de a Csárdáskirálynő Cecíliája is. Bors néniként is feledhetetlen volt a Kolibriben, York hercegnéjeként a Nemzetiben, s anya- és anyósszerepek sorában: Marina Carr Macskaláponjában vagy az Operett Színház Mozartjában; a Szépség és szörnyetegben formás teáskannaként jelent meg. A Szász János rendezte filmdrámában, a Nagy füzetben ugyancsak zseniális volt, de nem mehetünk el a népszerű televíziós sorozatok, a Munkaügyek Sipeki Elvirája s a Keresztanyu Róza mamája mellett sem…
Molnár Piroska verselőadását is hallhatták a somogyiak Pesten
No meg a versek mellett sem, amelyek mindvégig jelen voltak-vannak pályáján, és amelyeket ámulattal hallgatunk. Akár élőben, akár felvételről. Kislányként egy gazdag polgárcsalád könyvtárában, ahova bejáratos volt, ismerkedett először a könyvekkel. A padlásfeljárón ülve töprengett a világról, miközben halandzsanyelven énekelt és verset mondott.
Az elmúlt évtizedekben sokszor találkoztunk. Ötvenedik születésnapjára fotókkal gazdagon illusztrált „beszélgetőkönyvbe” rostálódtak ezek az interjúk. Amikor a hatvanadikra készültünk, akkor nyomatékosította: rövid az élet ahhoz, hogy a korával törődjön. „Amíg egészségesnek érzem magam, játszani fogok. Nem mondom, az egy kicsit elkeserít, ha a megerőltetéstől fáj a lábam, de akkor megpróbálok többet pihenni, s megy minden tovább a megszokott rendben” – mondta mosolyogva. S ez így is lett; fokozatosan vált egyre óvatosabbá a vállalásaiban, bár a Tháliában jelenleg négy darabban is játszik: az Oscarban, A koponyában, a Ványa bá-ban és a Madám Bizsuban.
Kaposvári direktora, Babarczy László parasztmadonnának tartotta, Koltai fényes tehetségnek, Ascher Tamás rendező csiszolt agyú, művelt nőnek és boszorkánynak egyszemélyben, Spindler Béla pedig példaképnek, akinek mindig kihívást jelentett a vele való közös játék.
Molnár Piroska – aki a kaposi közönséget Csiky Gergely A nagymama című vígjátékban bűvölte el utoljára, s fellépti díj nélkül lépett színpadra –, az ország ünnepelt művésze. Az volt már jóval korábban is. 1997-ben egy esős nyári este népes közönség előtt köszönthettem a Rippl-Rónai-villa bejárata előtt a Róma-hegyen, ahol sok művész megfordult a századelőn, s ahol azóta is randevúznak a múzsák.
Összedőlhet fenn a magas ég, / leomolhat minden, ami ép, / egy a fontos, hogy te szeress, / minden más csak semmiség – énekelte Edith Piaf örökzöldjét. A Kossuth-díjas Molnár Piroskával indult a nyári estek sora. Mivel délután esett, a felújított műterembe kísérték a közönséget, ám az odakészített ötven széknek rögtön lett gazdája. Rippl-Rónai felesége, Lazarine és nevelt lánya, Anella mozdulatai kísértettek, mintha ők is elvegyültek volna a tömegben, nem beszélve a házigazdáról, a „Festők Szindbádjáról”, kezében ecsettel, palettával…
Bármilyen hangulatos is e hely, más helyszín után kellett nézni, mivel a műterembe nem fért be a több mint kétszáz ember. Az égiek kegyesek voltak, így csakhamar a szabadban csendülhetett fel Darvas Ferenc zongorakíséretével Brecht Koldusoperájából néhány dal a Barbara songtól a Koldusfináléig. Minden a szerelemről szólt, e közös szálra fűzte fel kedvenc dalait, verseit sokunk kedvenc művésze, akitől régóta vártunk önálló esteket.
Korábban Csontos Magda tanárnő is számonkérte ezt, amikor egykori tanítványáról kérdeztem: „Amit én reméltem és szerettem volna még tőle, s szeretnék most is; már a kezdetektől önálló esteket versekkel és dalokkal, a tévében is. Nem csupán Molnár Piroska dicsőségére, hanem a világ jobbítása végett. Ma már iróniával gondolom az utóbbit, de még gondolom. mert Molnár Piroska úgy tud énekelni és verset mondani, ahogy kevesen. Föltár és megértet, segít hinni abban, hogy érdemes élni”– vallott róla.
Teljesült hát a vágy: a színésznő, haját lófarokba fogva, ott állt előttünk. Verset mondott és énekelt. Hihetetlen erővel. Közbeékelt kérdezz-feleleket követően Shakespeare-szonettek hangzottak el, Szécsi Margitot és Nagy Lászlót idézte. Felcsendült a Budapesti Operettszínházban nagy sikerrel játszott Elisabeth című musical egyik száma is, meg a Dallos György-Darvas Ferenc szerzemény, a Színésznő szeretnék lenni, amely bájos dalba sűríti a színész életét.
Egy-egy szenvedélyes szám között, Lazarine asszony rózsás vállkendőjét magára öltve, arról is mesélt, hogy szerencsére minden időszakában átsegítette őt egy nagy szerelem. Hol a magánéletében, hol a színpadon…
A műteremben, ahova az est után egy pohár pezsgőre invitálta a vendégeket Kolber István, akkori megyei közgyűlési elnök, újabb számok csendültek fel a publikum kívánsága szerint. Darvas Ferenc vagy egy órán át játszott még az ott lévő öreg zongorán. Utolsó számként a Szeressük egymást, gyerekek kezdetű Seress-számot énekeltük közösen. Ez a dal is elhangzott a legutóbbi kaposvári Mága-koncerten, ahol színész-kiválóságokat szólítottak színpadra. Köztük Molnár Piroskát is. A műsorvezető azonban elfelejtette(?) megemlíteni, hogy Piroska életművének jelentős szakasza a Csiky Gergely Színházhoz és Kaposvárhoz kötődik. Ahhoz a városhoz, ahol ugyan két részletben, 1971-1978, illetve 1984-2002 között, de mégiscsak huszonöt éven át játszott, és amelynek 2020 óta a díszpolgára, s ahova – mint ahogy Fodor András írta könyvelőszavában – visszajönni érdem.
- A színházrajongók nemcsak Kaposváron, hanem szerte az országban figyelemmel kísérik a művésznő pályáját, alakításait. Nagy Viktor, a kaposi teátrum újonnan megválasztott igazgatója szemléletesen fogalmazott közgyűlési meghallgatásán a városházán; Molnár Piroskát Pogány Judittal együtt a színház fundamentumának nevezte, akiknek a szeretetére és szakmai tudására szükség van. Ezért kérte fel őket a Csiky művészeti tanácsába.