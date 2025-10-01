Negyed századon át játszott a Csikyben a nyolcvan esztendős színészlegenda

Ma nyolcvan esztendős a Kossuth-díjas Molnár Piroska, a Nemzet Színésze, a Csiky Gergely Színház örökös tagja, Kaposvár és Budapest díszpolgára. A hajdani kunágotai lány – akit Pintyőnek hívtak a diáktársai –, közgazdasági technikumot végzett ugyan, de a számok sohasem érdekelték. Kilógott osztálytársai közül. Mindig szívesen szavalt, s tudta: neki Thália osztja majd a szerepeket…

Molnár Piroska Kunágotáról indult a színészvilágba.

Fotó: MW

Venczel Verával, Koltai Róberttel és többekkel együtt fel is kéredzkedett Thália szekerére, és Pártos Géza osztályába került. Akkoriban, maga meglátása szerint is, pimasz, öntelt és mindentudó volt, de úgy érezte, ez a jó, hiszen ez együtt jár a fiatalsággal, különben megfutamodott volna.

A főiskola után Szegedre került, s nagy élményként élte meg, hogy együtt játszhatott Ajtay Andorral. Amikor Zsámbéki Gábor a kaposvári Csiky Gergely Színház főrendezője lett, Komor István pedig az igazgató, Kaposvárra szerződött. Szerepek sora, remek társulat várta, így nem csoda, hogy hat év kivételével – amikor a Nemzeti Színházban és a budapesti Katona József Színházban játszott – ismét Kaposvárt választotta, ahol a teátrum vezető színésze lett, s maradt egészen az ezredfordulós évekig, amikor Jordán Tamás főigazgató, az egykori kaposvári színészkolléga, leszerződtette a Nemzetibe, ahonnan 11 év után a Thália Színházba távozott.