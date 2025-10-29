Mondjuk nemet a háborúra! – Kaposvár megtette

Szerda késő délután várták azokat a polgárokat, akik nemet mondanak a háborúra. Kaposváron, a Petőfi utcában hívták a lakosságot a Mondjunk nemet a háborúra! – Fidesz-KDNP petíciójának aláírására, mely mozgalomhoz Szita Károly, Kaposvár polgármestere is csatlakozott. Két héten át, napi két helyszínen várták a városban az aláírókat, jövő héttől pedig minden háztartást felkeresnek majd a nemekért.

Mondjunk nemet a háborúra! – Kaposvár első embere már aláírta a petíciót

Fotó: Lang Róbert

Mondjunk nemet a háborúra! – Kaposváron is gyűjtik az aláírásokat

Szita Károly, Kaposvár polgármestere is aláírta az általa Háború vagy Békének nevezett nyilatkozatot, és ezáltal a béke mellett tette le voksát a többi aláíróval egyetemben. – A háború következtében az európai gazdaság lejtmenetben van, mégpedig azért, mert Brüsszel szándéka sajnos változatlan és a háborút ösztönzi és pénzzel támogatja. Ennek köszönhető a gazdasági mélyrepülés is, mi magyarok pedig amellett teszünk hitet, hogy a békénél nincs jobb, a háborúnál pedig nincs rosszabb – mondta el a városvezető.

Szita Károly elmondása szerint ezeket az aláírásokat Brüsszel háborúpártisága ellen gyűjtik, és reményét fejezte ki, hogy a magyarokban nagyobb a béke iránti vágy annál, hogy a háborút támogató pártok mellé álljanak. – Arra biztatok mindenkit, ha ilyen standokat látnak egy fél perc erejéig álljanak meg, töltsék ki és írják alá a petíciót, mert ezzel az erővel tudjuk csak Brüsszelt jó útra téríteni, hogy ő is a béke mellett álljon és ne a háborút pártolja – hívta fel rá a figyelmet Szita Károly.

Szita Károly kéri a lakosságot, csatlakozzanak a petíció aláírásához

Fotó: Lang Róbert

A petíciók aláírási két héten keresztül zajlik és napi két állomáson van lehetősége az aláíróknak nemet mondani a háborúra. A héten befejeződik az aláírások gyűjtése, ezt követően pedig Pintér Rómeó, Kaposvár alpolgármesterének tájékoztatása szerint minden háztartást felkeresnek majd.