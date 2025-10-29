október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aláírás gyűjtés

1 órája

Mondjuk nemet a háborúra! – Kaposvár megtette

Címkék#Szita Károly#szándéka#mozgalom#háborúra Kaposvár#petíció#nyilatkozat#remény#figyelem

Kaposvár első embere már aláírta a petíciót. Szita Károly arra kérik a lakosságot – Mondjunk nemet a háborúra!

Munkatársunktól
Mondjuk nemet a háborúra! – Kaposvár megtette

Mondjuk nemet a háborúra! – Kaposváron megtették többen is

Fotó: Lang Róbert

Szerda késő délután várták azokat a polgárokat, akik nemet mondanak a háborúra. Kaposváron, a Petőfi utcában hívták a lakosságot a Mondjunk nemet a háborúra! – Fidesz-KDNP petíciójának aláírására, mely mozgalomhoz Szita Károly, Kaposvár polgármestere is csatlakozott. Két héten át, napi két helyszínen várták a városban az aláírókat, jövő héttől pedig minden háztartást felkeresnek majd a nemekért. 

mondjunk nemet a háborúra
Mondjunk nemet a háborúra! – Kaposvár első embere már aláírta a petíciót
Fotó: Lang Róbert

Mondjunk nemet a háborúra! – Kaposváron is gyűjtik az aláírásokat

Szita Károly, Kaposvár polgármestere is aláírta az általa Háború vagy Békének nevezett nyilatkozatot, és ezáltal a béke mellett tette le voksát a többi aláíróval egyetemben. – A háború következtében az európai gazdaság lejtmenetben van, mégpedig azért, mert Brüsszel szándéka sajnos változatlan és a háborút ösztönzi és pénzzel támogatja. Ennek köszönhető a gazdasági mélyrepülés is, mi magyarok pedig amellett teszünk hitet, hogy a békénél nincs jobb, a háborúnál pedig nincs rosszabb – mondta el a városvezető. 

Szita Károly elmondása szerint ezeket az aláírásokat Brüsszel háborúpártisága ellen gyűjtik, és reményét fejezte ki, hogy a magyarokban nagyobb a béke iránti vágy annál, hogy a háborút támogató pártok mellé álljanak. – Arra biztatok mindenkit, ha ilyen standokat látnak egy fél perc erejéig álljanak meg, töltsék ki és írják alá a petíciót, mert ezzel az erővel tudjuk csak Brüsszelt jó útra téríteni, hogy ő is a béke mellett álljon és ne a háborút pártolja – hívta fel rá a figyelmet Szita Károly

Szita Károly kéri a lakosságot, csatlakozzanak a petíció aláírásához
Fotó: Lang Róbert

A petíciók aláírási két héten keresztül zajlik és napi két állomáson van lehetősége az aláíróknak nemet mondani a háborúra. A héten befejeződik az aláírások gyűjtése, ezt követően pedig Pintér Rómeó, Kaposvár alpolgármesterének tájékoztatása szerint minden háztartást felkeresnek majd. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu