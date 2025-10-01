1 órája
Ezek a mosógépek legnagyobb gonoszságai - így tudod megtörni az átkot
Esetleg valami beleszorult, vagy egy újabb zokni tűnt el? Ebben az esetben ne indítsuk el a mosógépünket, mert akár súlyos kiadásokba is verhetjük magunkat, pedig az esetek nagy részében egy szerelővel orvosolhatóak a meghibásodások. Ha pedig rendkívül hangos, furcsa zajokat is ad akkor bizony akár a mosógép csapágy hiba jelei is lehet.
Gondoltad volna, hogy a legtöbb mosógép-hiba már jóval a teljes leállás előtt jelez magáról? Egy furcsa zörgés centrifugálás közben, egy morgó hang a dob forgásánál – ezek mind a mosógép csapágy hiba jelei lehetnek. És ha egyszer a dob lötyögni kezd, onnantól nincs visszaút: a ruha mosatlan marad, a bosszúság pedig garantált. De miért nem centrifugál a mosógép, és mikor kell azonnal szakemberhez fordulni? Nézzük a leggyakoribb történeteket és hibákat, amikkel a háztartásokban találkozni lehet.
– Elég sok lehet, de általános dugulástól a csapágy meghibásodásáig az elektronikai hibákon át, szinte minden előfordulhat. A leggyakoribb hiba, a melltartó merevítőként használatos fémrudak "eltűnnek" a mosás alkalmával és ez tud például különböző problémákat okozni. Ha ilyet tapasztalnak az ügyfelek, vagy valami gyanús zajt hallanak, esetleg a vizet nem engedi le a gép, ne erőltessük. Szóljunk a szerelőnek, mert az esetek többségében egy egyszerű helyszíni szereléssel, tisztítással orvosolhatóak ezek a problémák. Figyeljünk a színfogó kendőkre, fémpénzekre és akár a gyufás dobozokra is. Utóbbiból egyszer egy egész doboz tartalmát szedtem ki a gépből, ezzel nem kis kellemetlenségtől megszabadítva az ügyfelet – mondta Horváth Zsolt, háztartási-gép szerelő, Marcali.
Miért nem centrifugál a mosógép, avagy a mosógép csapágy hiba jelei?
Kevés bosszantóbb dolog van annál, mint amikor a mosógép nem centrifugál rendesen, és a program végén csurom vizes ruhákat kell kiszednünk a dobból. Az ok lehet egészen egyszerű – például egy eltömődött szűrő vagy a dob kiegyensúlyozatlansága –, de előfordulhat komolyabb probléma is, például mosógép csapágy hiba, ami zörgő, morgó hanggal jelzi magát centrifugálás közben.
A mosógép dob állapota szintén kulcsfontosságú. Ha a dob nem forog vagy beszorul, gyakran a csapágyak kopása áll a háttérben, ilyenkor pedig előbb-utóbb elkerülhetetlen a mosógép dob csapágy csere. Felültöltős mosógépnél még a dob rögzítő csavar kilazulása is okozhat problémát, sőt előfordulhat, hogy a felültöltős mosógép ajtó nem nyílik ki rendesen, ami szintén javítást igényel. Máskor az elektronika okozza a bajt: ha a program lefut, de a dob nem pörög fel, szükség lehet mosógép elektronika javításra.
Aztán persze ott van az örök klasszikus – amikor a mosógép ajtó nem nyílik ki. Ez sokszor biztonsági okból történik, mert a gép még nem engedte le teljesen a vizet, de meghibásodott zár is állhat a háttérben.
A hibák többsége elkerülhető lenne rendszeres karbantartással – például időnkénti mosógép dob tisztítással vagy a szűrő ellenőrzésével. Ha azonban a centrifugálás közben zörög a mosógép, vagy a dob már láthatóan kotyog, érdemes mielőbb szakemberhez fordulni, mert a halogatás csak nagyobb javítási költséget eredményez.
Mosógép javítási árak Somogyban?
Saját áraimat tudom mondani, konkrét díjat nem tudok ehhez meghatározni, egyedileg szoktam főleg mérlegelni, de körülbelül egy egyszerűbb hiba orvoslása, szűrő-szivattyú tisztítása, körülbelül tíz ezer forint szokott lenni, itt Marcaliban. A környékbeli településekre kimenve, itt a 30 kilóméteres körzetre gondolok, szoktam kiszállási díjat felszámolni, általában 5-6 ezer forintot. Ha azonban valami komolyabb hiba merül fel, mint egy elöl töltős gép csapágy javítása, ott olyan 30-40 ezer forint is lehet, ha egy panel csere van akkor 50-60 ezer forint is lehet a hiba javítása
– mondta Horváth Zsolt, háztartási-gép szerelő, Marcaliból.
Figyeljünk a gépünkre, és időben keressük fel a szakembert, mert apró odafigyeléssel több tíz ezer forint költségtől megtudjuk óvni magunkat.
Mosógép karbantartása?
–A legegyszerűbb módja annak hogy gondoskodjunk a gépünkről, az a rendszeres tisztítása egy üres magas hőmérsékletű mosással. Ez történhet valamilyen kifejezetten erre a célra kifejlesztett tisztító folyadékkal, vagy akár simán hagyományos ecettel – emelte ki Horváth Zsolt.
- A büdös mosógép tisztítása legegyszerűbben ecettel és szódabikarbónával végezhető: egy üres, magas hőfokú programmal gyorsan eltávolíthatjuk a lerakódásokat.
- Az elöltöltős mosógép gumi tisztítása és a mosógép szűrő tisztítása szintén fontos, hiszen itt rakódik le a legtöbb szennyeződés.
- Akár felültöltős mosógép tisztításáról, akár az adagoló vagy a szivattyú karbantartásáról van szó, a lényeg a rendszeresség.
- A tiszta mosógép nemcsak hatékonyabban működik, de a ruhák is higiénikusabbak és illatosabbak lesznek.