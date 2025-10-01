Ezek a mosógépek legnagyobb gonoszságai - így tudod megtörni az átkot

Gondoltad volna, hogy a legtöbb mosógép-hiba már jóval a teljes leállás előtt jelez magáról? Egy furcsa zörgés centrifugálás közben, egy morgó hang a dob forgásánál – ezek mind a mosógép csapágy hiba jelei lehetnek. És ha egyszer a dob lötyögni kezd, onnantól nincs visszaút: a ruha mosatlan marad, a bosszúság pedig garantált. De miért nem centrifugál a mosógép, és mikor kell azonnal szakemberhez fordulni? Nézzük a leggyakoribb történeteket és hibákat, amikkel a háztartásokban találkozni lehet.

Hangos zaj kíséri a mosógép csapágy hiba jeleit - Fotó: KISS ANNAMARIE

– Elég sok lehet, de általános dugulástól a csapágy meghibásodásáig az elektronikai hibákon át, szinte minden előfordulhat. A leggyakoribb hiba, a melltartó merevítőként használatos fémrudak "eltűnnek" a mosás alkalmával és ez tud például különböző problémákat okozni. Ha ilyet tapasztalnak az ügyfelek, vagy valami gyanús zajt hallanak, esetleg a vizet nem engedi le a gép, ne erőltessük. Szóljunk a szerelőnek, mert az esetek többségében egy egyszerű helyszíni szereléssel, tisztítással orvosolhatóak ezek a problémák. Figyeljünk a színfogó kendőkre, fémpénzekre és akár a gyufás dobozokra is. Utóbbiból egyszer egy egész doboz tartalmát szedtem ki a gépből, ezzel nem kis kellemetlenségtől megszabadítva az ügyfelet – mondta Horváth Zsolt, háztartási-gép szerelő, Marcali.

Miért nem centrifugál a mosógép, avagy a mosógép csapágy hiba jelei?

Kevés bosszantóbb dolog van annál, mint amikor a mosógép nem centrifugál rendesen, és a program végén csurom vizes ruhákat kell kiszednünk a dobból. Az ok lehet egészen egyszerű – például egy eltömődött szűrő vagy a dob kiegyensúlyozatlansága –, de előfordulhat komolyabb probléma is, például mosógép csapágy hiba, ami zörgő, morgó hanggal jelzi magát centrifugálás közben.

A mosógép dob állapota szintén kulcsfontosságú. Ha a dob nem forog vagy beszorul, gyakran a csapágyak kopása áll a háttérben, ilyenkor pedig előbb-utóbb elkerülhetetlen a mosógép dob csapágy csere. Felültöltős mosógépnél még a dob rögzítő csavar kilazulása is okozhat problémát, sőt előfordulhat, hogy a felültöltős mosógép ajtó nem nyílik ki rendesen, ami szintén javítást igényel. Máskor az elektronika okozza a bajt: ha a program lefut, de a dob nem pörög fel, szükség lehet mosógép elektronika javításra.