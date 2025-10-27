Ha így használod mosógéped, az unokáid is megöröklik

A háztartási gépek sokak mindennapi rutinját örökre meghatározzák – köztük az oly sok energiát és vizet használó mosógép is, ami idővel lerakódásokkal, vízkővel és használati szagokkal terhelődik. Nem véletlen, hogy egyre többen keresik az egyszerű, vegyszermentes mosógép tisztítási megoldásokat, hiszen a kemény víz és a vízkő nem csupán a berendezés hatékonyságát rontja, de kellemetlen jelenségeket is okozhat, ráadásul az energiafelhasználást is megnövelheti.

Fontos a rendszeres mosógép tisztítás

Fotó: Pesti Tamás

–A legegyszerűbb módja annak, hogy gondoskodjunk a gépünkről, az a rendszeres tisztítása üresen, magas hőmérsékleten. Ez történhet valamilyen kifejezetten erre a célra kifejlesztett tisztító folyadékkal, vagy akár simán hagyományos ecettel – emelte ki Horváth Zsolt.

Egy ecetes üres mosás a legjobb a szakértő szerint

Fotó: Németh András Péter

A klasszikus házi praktikák között sokan esküsznek a szódabikarbónára, amely frissítő hatásával segít a szagok eltüntetésében és bizonyos szennyeződések oldásában. Ugyanakkor a szódabikarbóna önmagában nem feltétlenül elegendő akkor, ha a vízkőréteg vastagabb: ilyenkor a hatása korlátozottabb lehet.

Mosógép tisztítás vegyszermentesen

Van azonban egy természetes összetevő, ami valóban hatékony vízkőoldó képességgel bír: a citromsav. Egy adag citromsav használata – például az adagolótartályba helyezve – és egy magas hőfokon lefuttatott üres mosási program segíthet szinte minden lerakódást eltávolítani, megtisztítva a fűtőszálat, a dob belső felületeit és a csöveket is. Ennek az az előnye, hogy nem csak a gépet szabadítja meg az évek során felhalmozódott lerakódásoktól, hanem visszaállíthatja annak hatékonyságát és hosszabb távra megőrizheti az élettartamot is.

Természetes anyagok a tisztításhoz

Fotó: Pesthy Márton

Ráadásul ez a módszer nem igényel agresszív vegyszereket, így környezetbarát megoldást nyújt azoknak is, akik szeretnék csökkenteni a háztartás vegyszerhasználatát. A gép rendszeres tisztítása nem csupán higiéniai kérdés, hanem hosszú távon költséghatékony is, hiszen a lerakódások lerombolhatják a fűtőszál teljesítményét, ami fokozott energiaigényhez és akár meghibásodáshoz is vezethet.