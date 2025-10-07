Most okosórát kaphatsz, ha vezeted a kukásnaplót!

A KHG Nonprofit Kft. a lakosság bevonásával vizsgálatot indít annak érdekében, hogy pontos képet kapjon arról, mennyi konyhai hulladék termelődik Kaposváron a társasházi háztartásokban. A kezdeményezés célja a fenntarthatóbb és hatékonyabb hulladékgazdálkodás fejlesztése. A résztvevőknek annyi a feladatuk, hogy novemberben naponta vezessék a „Hulladéknaplót”, amelyben rögzítik a konyhai hulladék és a vegyes lakossági hulladék mennyiségét. A részt vevők között egy okosórát sorsolnak ki.

