Megrajzolta Mr. Beant, Alain Delonnal együtt kapott díjat az egykori táncsicsos diák

A Mezőcsokonyán született, és a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett Varga Csaba rajzolta meg Mr. Bean alakját. A somogyi alkotó 2012 óta nincs közöttünk, és egykori osztálytársai és barátai hűségesen igyekeznek életben tartani emlékét.

Fotó: MW

Mr. Beanhez jutott el a somogyi művész

– Csaba egy átlagos srác volt, első pillanatra nem látszott rajta a nagy tehetség, és nem tudtuk, mi van a fejében – mondta róla osztálytársa, Vermes István, akivel 1960 és 1964 között jártak egy osztályba a Táncsicsban. – A gimiben barátok voltunk, de utána eltávolodtunk egymástól. Később eljött a kaposvári érettségi találkozókra, különösen miután hazaköltözött Magyarországra. A Táncsicsos napokon olyan magas szintű előadást tartott, amelynek nagy részét szerintem a diákok nem értették meg, mert olyan sajátos volt a látásmódja és gondolkodása.

Teljes nevén Varga István Csaba filmrendező bejárta a világot, és öt rajzfilm stúdiót vitt a világban: Los Angeles, London, Berlin, Budapest és Moszkva helyszínnel, sorolta Vermes István, aki szerint Csaba alakja lassan kezd feledésbe merülni, és a nagy életművét életben kell tartani. Pedig sokáig benne volt a köztudatban, miután a 23 epizódos Mr. Bean rajzfilmet megalkotta. Előtanulmányként hosszú ideig egy lakásban élt Rowan Atkinsonnal, és akkor rajzolta meg a grimaszait.

A haláláig tartotta a kapcsolatot vele barátja és másik osztálytársa, Rózsa Pál zeneszerző. A barátságon túl közös munkák fémjelzik az együttműködésüket.

– Sokáig nem is tudtam róla, hogy ugyanaz a személy, mint az osztálytársam, bár láttam a filmjeit a televízióban, de Varga Csabából sok van Magyarországon – idézte fel Rózsa Pál. – Aztán egy tévés találkozón vettem részt, ahol sok évi hiátus után nagy örömmel ismertünk egymásra. Kiderült, hogy zenével is aktívan foglalkozik, a filmjeihez zenét írt olyan számítógépes kottaíró programmal, ami akkor hazánkban nem volt általános.

Bár nem volt köztük tanár-tanítvány viszony, de Rózsa Pál sokat segítette a zeneszerzésben. Sűrűn összejártak, csiszolgatták a zenei darabokat.Közös szerzői estet is tartottak, és Rózsa Pál megzenésítette Varga Csaba egyik versét is, sok szállal kötődtek egymáshoz.

Varga Csaba rengeteget utazott, főként filmfesztiválokra, a berlinin egyszer egy színpadon állt Alain Delonnal, akinek az életművét díjazták, míg a magyar filmrendező az animációs kategória első helyét hozta el. Nem ez volt az első alkalom, hogy világhírességekkel, és a filmes szakma legjobbjaival találkozott, sok kitüntetést is átvett, de az volt az álláspontja, hogy nem az elismerésekért dolgozik, csak filmeket szeretne csinálni.

– Nagyon kíváncsi embernek ismertem meg, aki mindig többet akart – emlékezett Rózsa Pál. – Széleskörű volt az érdeklődése, belevetette magát a nyelvtudományokba a magyar nyelv eredetét kutatva. Nagyon jó volt a kézügyessége, gyönyörűen festett. A lakásában láttam a festményeit, mind nemzetközi szintű munka volt. Kevesen tudják, de írt verseket is. Rá igaz volt az a mondás, hogy aki egy területen zseni, az több területen is az lehet...