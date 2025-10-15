1 órája
Megrajzolta Mr. Beant, Alain Delonnal együtt kapott díjat az egykori táncsicsos diák
Különleges művész volt, akinek egy művét biztosan százmilliók ismerik. Alain Delonnal együtt kapott díjat az egykori táncsicsos diák, Mr. Bean megalkotója.
A Mezőcsokonyán született, és a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett Varga Csaba rajzolta meg Mr. Bean alakját. A somogyi alkotó 2012 óta nincs közöttünk, és egykori osztálytársai és barátai hűségesen igyekeznek életben tartani emlékét.
Mr. Beanhez jutott el a somogyi művész
– Csaba egy átlagos srác volt, első pillanatra nem látszott rajta a nagy tehetség, és nem tudtuk, mi van a fejében – mondta róla osztálytársa, Vermes István, akivel 1960 és 1964 között jártak egy osztályba a Táncsicsban. – A gimiben barátok voltunk, de utána eltávolodtunk egymástól. Később eljött a kaposvári érettségi találkozókra, különösen miután hazaköltözött Magyarországra. A Táncsicsos napokon olyan magas szintű előadást tartott, amelynek nagy részét szerintem a diákok nem értették meg, mert olyan sajátos volt a látásmódja és gondolkodása.
Teljes nevén Varga István Csaba filmrendező bejárta a világot, és öt rajzfilm stúdiót vitt a világban: Los Angeles, London, Berlin, Budapest és Moszkva helyszínnel, sorolta Vermes István, aki szerint Csaba alakja lassan kezd feledésbe merülni, és a nagy életművét életben kell tartani. Pedig sokáig benne volt a köztudatban, miután a 23 epizódos Mr. Bean rajzfilmet megalkotta. Előtanulmányként hosszú ideig egy lakásban élt Rowan Atkinsonnal, és akkor rajzolta meg a grimaszait.
A haláláig tartotta a kapcsolatot vele barátja és másik osztálytársa, Rózsa Pál zeneszerző. A barátságon túl közös munkák fémjelzik az együttműködésüket.
– Sokáig nem is tudtam róla, hogy ugyanaz a személy, mint az osztálytársam, bár láttam a filmjeit a televízióban, de Varga Csabából sok van Magyarországon – idézte fel Rózsa Pál. – Aztán egy tévés találkozón vettem részt, ahol sok évi hiátus után nagy örömmel ismertünk egymásra. Kiderült, hogy zenével is aktívan foglalkozik, a filmjeihez zenét írt olyan számítógépes kottaíró programmal, ami akkor hazánkban nem volt általános.
Bár nem volt köztük tanár-tanítvány viszony, de Rózsa Pál sokat segítette a zeneszerzésben. Sűrűn összejártak, csiszolgatták a zenei darabokat.Közös szerzői estet is tartottak, és Rózsa Pál megzenésítette Varga Csaba egyik versét is, sok szállal kötődtek egymáshoz.
Varga Csaba rengeteget utazott, főként filmfesztiválokra, a berlinin egyszer egy színpadon állt Alain Delonnal, akinek az életművét díjazták, míg a magyar filmrendező az animációs kategória első helyét hozta el. Nem ez volt az első alkalom, hogy világhírességekkel, és a filmes szakma legjobbjaival találkozott, sok kitüntetést is átvett, de az volt az álláspontja, hogy nem az elismerésekért dolgozik, csak filmeket szeretne csinálni.
– Nagyon kíváncsi embernek ismertem meg, aki mindig többet akart – emlékezett Rózsa Pál. – Széleskörű volt az érdeklődése, belevetette magát a nyelvtudományokba a magyar nyelv eredetét kutatva. Nagyon jó volt a kézügyessége, gyönyörűen festett. A lakásában láttam a festményeit, mind nemzetközi szintű munka volt. Kevesen tudják, de írt verseket is. Rá igaz volt az a mondás, hogy aki egy területen zseni, az több területen is az lehet...