Te is utálod a lecsavarhatatlan kupakokat? Újabb kihívás érkezik a PET-palackokra

Talán még sokan nem dolgozták fel teljesen a kupakokat érintő változásokat, amikor máris újabb nagy átalakulás közeleg a PET-palackok világában. Műanyagjaink mostantól nemcsak formailag újulnak meg, hanem a fenntarthatóság jegyében is lépést tesznek előre.

Bodor Nikolett


Fotó: Carlos Vilaclara

A lecsavarhatatlan kupakok és az üvegvisszaváltó automaták bevezetése után újabb jelentős változás várható a PET-palackok terén. Ezúttal azonban nemcsak a palackok zárórendszere módosul, hanem maga a flakonok megjelenése és kialakítása is átalakul. Íme a műanyag palackok változásai.

A műanyag flakonok új külsővel érkeznek jövőre
A műanyag flakonok új külsővel érkeznek jövőre

Műanyag üvegek: Mit szólnál a sötétebb, vagy az enyhén sárgás árnyalathoz?

Január 1-jétől minden PET-palacknak legalább 25%-ban újrahasznosított műanyagot kell tartalmaznia. Ezt a célt 2030-ra 30%-ra emelik, hosszabb távon pedig az 50%-os arány elérése a terv. Az intézkedés az Európai Unió egyszer használatos műanyagokra vonatkozó irányelve alapján lép életbe, és hazánkban kormányrendelet szabályozza. A szabályozás fő célja a műanyaghulladék csökkentése és a körforgásos gazdaság elősegítése.

– Erről az új változtatásról eddig még nem hallottam, és őszintén szólva nem örülök neki, mivel valószínűleg az összes vonalkód módosításra szorul majd emiatt –mondta Ságiné Papp Nikolett, kaposvári élelmiszerbolt tulajdonos. A lecsavarhatatlan kupakokat pedig kifejezetten problémásnak tartom – a gépek gyakran bekapják őket, ami a gépek romlásához vezet. Emellett még mindig sokan nincsenek hozzászokva az üvegvisszaváltáshoz,  előfordul, hogy régi típusú üvegeket próbálnak visszavinni, vagy szeméttel – például cigicsikkekkel – teli palackokat dobnak be a rendszerbe – tette hozzá.

A vásárlók hamar észrevehetik majd a változást, ugyanis az újrahasznosított műanyag tartalom miatt a palackok színe és fényessége eltérhet a megszokottól. Gyakran valamivel sötétebb árnyalatúak, enyhén sárgás tónusúak lehetnek, és nem mindig lesznek olyan kristálytisztán átlátszóak, mint a jelenlegi flakonok. Emellett a felületük is kevésbé csillogó, ami elsőre szokatlannak tűnhet. 

Fontos tudni, hogy ez azonban nem érinti a PET italcsomagolások minőségét vagy a termékbiztonságot. A műanyaghulladék globális mérete évről évre nő, évente több százmillió tonna kerül a szemétbe, ám ezeknek csak töredékét dolgozzák fel újra. Különösen a PET-palackok esetében látni lehet a körforgásos gazdaságban rejlő hatalmas lehetőséget, hiszen ezek nagy mennyiségben gyűjthetők vissza. Ha a gyártók számára kötelezővé válik az újrahasznosított műanyag beépítése, az jelentősen megnöveli a begyűjtött palackok iránti keresletet. Ennek köszönhetően kevesebb műanyag hulladék kerül majd a lerakókba vagy a természetbe, így hatékonyabbá válhat a környezetvédelem.

 

