Vigyázat! Megbüntethetik a rendőrök azokat, akik a visszaváltható műanyag palackokat gyűjtögetik

Kaposváron is sokakat zavarnak a hajléktalanok, vagy más szűkösen élő honfitársaink, akik visszaváltható műanyag palackokért turkálnak a kukákban. Sokan hátizsákkal, szatyrokkal felszerelve érkeznek, némelyek kerékpárral, de rollerral járó gyűjtögetőt is látott már olvasónk, aki arról érdeklődött, hogy jár-e büntetés a hasonló kukázásért. Mások szerint viszont elismerést érdemelnének, akik szelektíven gyűjtve a szemetet végeredményben tesznek a környezetünkért.

Műanyag palackok útban a Re-pont felé

A műanyag palackokat gyűjtőket ebben az esetben lehet büntetni

A visszaváltási rendszer indulásával egyidőben a magyar médiában rengeteg helyen megjelent, miszerint a palackgyűjtés „szabálysértés, és az intézkedő rendőr helyszíni bírságot” is kiszabhat ki érte, ami 65 ezer forint, ismétlődés esetén akár 90 ezer forint is lehet. A hovege.hu most idézte a rendőrség álláspontját, miszerint "ha valaki mások által elhagyott, eldobott visszaváltható palackokat gyűjt, nem ad okot rendőri intézkedésre". Vagyis a rendőrség nemcsak nem büntet, de nem is nem intézkedik azok ellen, akik gyűjtik a flakonokat.

Egyedül abban az esetben kell számolni rendőri beavatkozással, amennyiben a palackgyűjtés közben „kiborítja a kuka tartalmát, megrongálja a tárolót, a lakóközösséget zavarva, hangoskodva, megbotránkoztató módon viselkedik vagy rongál”. Aki tehát kulturáltan gyűjt, annak semmilyen következménytől nem kell tartania, nyugodtan visszaválthatja a flakonokat.

Megkérdeztük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát, tőlük megtudtuk, hogy Somogyban elvétve fordult elő egy-két hasonló eset, amikor rendőri intézkedést igényelt a műanyag palackok gyűjtése közben a kukázók viselkedése, de kiemelt ügyről nincs tudomásuk.