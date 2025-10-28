Műkincslopások a Louvre-tól a Rippl-Rónai Múzeumig

Az elmúlt időszak legnagyobb műkincslopása Franciaországban történt, de Somogy sem volt mentes a múzeumi betöréstől. A Louvre-i ékszerrablásban építőmunkásoknak álcázott tolvajok nyolc francia királyi koronaékszert loptak el, mintegy 88 millió euró értékben október végén. Az ékszerek az Apolló-galériában voltak elhelyezve. 1998 óta ez volt az első műkincslopás a múzeumból. A tetteseket elfogták, írta meg a Világgazdaság.

Kaposváron a Seuso-kiállítás volt a leginkább biztosított műkincslopások ellen

A műkincslopásokat meg lehet akadályozni, de nincs tökéletes védelem

Kaposváron az elmúlt években a Seuso-kiállítás volt a leginkább biztosított a műkincslopások ellen. A Rippl-Rónai Múzeum ekkor volt a leginkább bebiztosítva. A hétköznapokban is ügyelnek a műkincsekre, bár Kaposváron nincs akkora érték, ami miatt érmedes lenne kockáztatniuk a bűnözőknek.

– Ha a Louvre-ban nem volt megfelelő őrzésvédelem, akkor elmondhatjuk, hogy másutt sincs tökéletes biztonság – felelte kérdésünkre Ábrahám Levente, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum igazgatója.

A kaposvári múzeumban nincsenek kiemelkedő értékek, ezért fegyveres biztonsági őrök és drága őrzésvédelem nem indokolt, tette hozzá. A legmagasabb őrzésvédelmi szinten a Rippl-Rónai villa van, bár részletekről nem beszélt, de ott ötféle biztonsági rendszer működik, míg a központi múzeumban háromféle. Ez kifejezetten technikai védelmet jelent, személyvédelemben ott a teremőr – mármint nappal, de egyébként a Louvre-ba is fényes nappal törtek be.