október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A szomszéd fűje se zöldebb

1 órája

Műkincslopások a Louvre-tól a Rippl-Rónai Múzeumig

Címkék#Louvre#teremőr#Rippl-Rónai Múzeum#Ábrahám Levente

Tökéletes őrzésvédelem nincs, de törkedni kell a legbiztonságosabb rendszerekre. Műkincslopások történtek a Louvre-tól a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumig.

Kovács Gábor László

Az elmúlt időszak legnagyobb műkincslopása Franciaországban történt, de Somogy sem volt mentes a múzeumi betöréstől. A Louvre-i ékszerrablásban építőmunkásoknak álcázott tolvajok nyolc francia királyi koronaékszert loptak el, mintegy 88 millió euró értékben október végén. Az ékszerek az Apolló-galériában voltak elhelyezve. 1998 óta ez volt az első műkincslopás a múzeumból. A tetteseket elfogták, írta meg a Világgazdaság.   

Kaposváron a Seuso-kiállítás volt a leginkább biztosított műkincslopások ellen
Kaposváron a Seuso-kiállítás volt a leginkább biztosított műkincslopások ellen

A műkincslopásokat meg lehet akadályozni, de nincs tökéletes védelem 

Kaposváron az elmúlt években a Seuso-kiállítás volt a leginkább biztosított a műkincslopások ellen. A Rippl-Rónai Múzeum ekkor volt a leginkább bebiztosítva. A hétköznapokban is ügyelnek a műkincsekre, bár Kaposváron nincs akkora érték, ami miatt érmedes lenne kockáztatniuk a bűnözőknek. 

– Ha a Louvre-ban nem volt megfelelő őrzésvédelem, akkor elmondhatjuk, hogy másutt sincs tökéletes biztonság – felelte kérdésünkre Ábrahám Levente, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum igazgatója.   

A kaposvári múzeumban nincsenek kiemelkedő értékek, ezért fegyveres biztonsági őrök és drága őrzésvédelem nem indokolt, tette hozzá. A legmagasabb őrzésvédelmi szinten a Rippl-Rónai villa van, bár részletekről nem beszélt, de ott ötféle biztonsági rendszer működik, míg a központi múzeumban háromféle. Ez kifejezetten technikai védelmet jelent, személyvédelemben ott a teremőr – mármint nappal, de egyébként a Louvre-ba is fényes nappal törtek be.  

Műkincslopások a Louvre-tól a Rippl-Rónai Múzeumig

Fotók: MW

 

– Az elmúlt 10 évben magam is kétszer alakítattam át a Rippl-Rónai villa biztonsági rendszerét, és folyamatosan megpróbáljuk modernizálni – folytatta Ábrahám Levente. – Tudni kell azonban, hogy egyetlen biztonsági rendszer se nyújt tökéletes védelmet.  

Lopott festményt a feketepiacon nem egyszerű eladni, csak megrendelésre viszik el a tolvajok, mutatott rá.  Több évtizeddel ezelőtt múzeumi lopás történt Somogyban is, a nagyberki Vigyázó Ferenc kastélyba törtek be, ahol a múzeumi gyűjtemény egy részét tárolták. Akkortájt divatban volt a népművészeti tárgyak gyűjtése, így hasonló zsákmánnyal távoztak a betörők. Emlékeink szerint betörők a újvárfalvai Noszlopy-kúriát is kifosztották több évtizede a régiségekért.  

 A Louvre-ban ugyanaz történt mint a egykor a szocializmusban a Szépművészeti Múzeumban: felújítás alatt léptek akcióba a betörők.  A Rippl-Rónai Múzeumban a költözködéskor sikerült vigyázni hogy ne tűnjön el semmi.   

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu