Téged is megöl a munkád? Magyarország lakossága is érintett!

A munkamánia hátterében olyan pszichés okok húzódnak meg, mint a perfekcionizmus, alacsony önértékelés, gyermekkori minták és környezeti tényezők, mint: teljesítménykényszer, versengő munkahelyi kultúra, FOMO állnak.

A munkamánia hatalmas stresszel jár

Forrás: blog.villaramadas.com

Munkamánia: amikor a munka már nem csak a munka – jelek, amikre érdemes figyelni

A mai társadalomban a munka nem csupán a megélhetés forrása: sokak számára az önmegvalósítás és a siker egyik legfontosabb terepe. Vannak azonban, akiknél ez az elkötelezettség veszélyes mértéket ölt, és a munka a mindennapok minden területét uralni kezdi. A jelenséget munkamániának – vagy munkaalkoholizmusnak – nevezik. Ilyenkor az érintett képtelen leállni: hétvégén, éjszaka vagy akár szabadság alatt is dolgozik, sokszor akkor is, ha nincs rá valós szükség. Ez a kényszer hosszú távon nemcsak lelki és testi egészségügyi gondokat okoz, hanem gazdasági következményei is súlyosak.

A munkamánia mögött legtöbbször összetett okok állnak. Pszichológiai oldalról gyakran perfekcionizmus, megfelelési vágy, alacsony önértékelés vagy gyermekkori minták húzódnak meg. Külső környezetként pedig a versengő munkahelyi kultúra, a folyamatos teljesítményelvárások és a társadalmi nyomás erősítik a problémát. A „FOMO” – vagyis a kimaradástól való félelem – is hozzájárulhat: sok munkafüggő még szabadság alatt is e-maileket néz, hívásokat fogad, nehogy lemaradjon valamiről.

A WHO becslése szerint a mentális betegségekkel, főként a szorongással és depresszióval összefüggő munkakiesés évente 12 milliárd elvesztett munkanapot jelent világszerte, ami több mint egymilliárd dollár gazdasági veszteséggel jár.

Magyarországon a reprezentatív felmérések alapján a munkafüggők aránya 5–6 százalék, vagyis körülbelül 230–280 ezer embert érint. A nemzetközi átlag ennek több mint a duplája (14,1%), különösen Japánban, Dél-Koreában és az Egyesült Államokban magas a számuk. Hazánkban leginkább a vezetői pozíciókban dolgozók, a magasabb végzettségűek és a szellemi munkát végzők érintettek, különösen az egészségügyben, az oktatásban és a pénzügyi szférában.

A túlmunka szabályozott, de a statisztikák szerint nálunk viszonylag kevesen dolgoznak extrém sokat: a 15–64 évesek 2,4 százaléka tölt rendszeresen heti 49 óránál többet a munkahelyén, ami az egyik legalacsonyabb arány az EU-ban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a munkamánia ne lenne jelen: a probléma sokszor láthatatlan, mivel nem a ledolgozott órák száma, hanem a kényszeres, leállni nem tudó hozzáállás a meghatározó.