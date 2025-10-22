Fegyveresek a nagybajomi erdőben: titkos kiképzőbázisról kerültek elő felvételek

Kevesen emlékeznek rá, de a munkásőrség a levert 1956-os forradalom után, a szocialista hatalmi rendszer támogatására Magyarországon létrehozott, közvetlen pártirányítás alatt álló félkatonai szervezet volt. Rendfenntartóként jelen voltak minden párt- és állami ünnepségen. A munkásőrök civil foglalkozású, elkötelezett párttagok voltak, akik munkájuk mellett vállalták a munkásőri feladataikat. A testületnek jelentős szerepet szántak háború vagy rendszerellenes megmozdulások esetére. Somogyban legendás volt a nagybajomi munkásőr kiképző bázis.

Munkásőr bázis működött a nagybajomi erdőben, emléke máig él.

A munkásőrök nagybajomi mindennapjai

A nagybajomi munkásőr táborról 2020-ban került fel egy rövidfilm a YouTube-ra, ahol az 1983-as tudósítás alapján megtekinthetjük a kiképzés mindennapjait. Rég elfelejtett mozgalmi dalok csendülnek fel, láthatjuk a felsorakozott munkásőröket, akik néhol lábhoz tett gépfegyverrel várakoznak. Megtudhatjuk, hogy a körletrend általános takarítással kezdődött, majd a 2. század 2. szakaszának a napját követte végig a kamera.