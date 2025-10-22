október 22., szerda

Helyi közélet

Fegyveresek a nagybajomi erdőben: titkos kiképzőbázisról kerültek elő felvételek

Címkék#Gránátvető#munkásőrség#géppisztoly

Egész Somogy tudott róla, de nem verték nagydobra. Titkos munkásőr kiképzőbázis működött a nagybajomi erdőben még a szocializmus végnapjaiban is.

Kovács Gábor László
Fegyveresek a nagybajomi erdőben: titkos kiképzőbázisról kerültek elő felvételek

Kevesen emlékeznek rá, de a munkásőrség a levert 1956-os forradalom után, a szocialista hatalmi rendszer támogatására Magyarországon létrehozott, közvetlen pártirányítás alatt álló félkatonai szervezet volt. Rendfenntartóként jelen voltak minden párt- és állami ünnepségen. A munkásőrök civil foglalkozású, elkötelezett párttagok voltak, akik munkájuk mellett vállalták a munkásőri feladataikat. A testületnek jelentős szerepet szántak háború vagy rendszerellenes megmozdulások esetére. Somogyban legendás volt a nagybajomi munkásőr kiképző bázis. 

Munkásőr bázis működött a nagybajomi erdőben, emléke máig él
Munkásőr bázis működött a nagybajomi erdőben, emléke máig él.

 

A munkásőrök nagybajomi mindennapjai

A nagybajomi munkásőr táborról 2020-ban került fel egy rövidfilm a YouTube-ra, ahol az 1983-as tudósítás alapján megtekinthetjük a kiképzés mindennapjait. Rég elfelejtett mozgalmi dalok csendülnek fel, láthatjuk a felsorakozott munkásőröket, akik néhol lábhoz tett gépfegyverrel várakoznak. Megtudhatjuk, hogy a körletrend általános takarítással kezdődött, majd a 2. század 2. szakaszának a napját követte végig a kamera. 

Fegyveresek a nagybajomi erdőben: titkos kiképzőbázisról kerültek elő felvételek

Fotók: Lang Róbert

Gránátvető géppisztoly is előkerült, amivel egy betonfalra lőttek, miután a fegyver „fedezékek lerombolására, csoportok felszámolására, és 120 mm-es páncél átégetésére" alkalmas. A munkásőrök civil ruhában pisztollyal is lőgyakorlatot végeztek, de az értékelés alapján kiderült, hogy az éleslövészetet még gyakorolniuk kell. Egyébként mindenről napi értékelés hangzott el, még a rendszeretetről is. A munkásőrök gyakorolták, hogy kell diverzánst fogni, sérültet ellátni, miközben a háttérben csiripeltek a madarak. 

A nagybajomi munkásőr bázisról a rendszerváltás után az terjedt el, hogy a terület Csányi Sándor birtokába jutott, és főként vadászati célokat szolgált azután, továbbra is elzártan a mezei érdeklődők szeme elől. A munkásőrök emléke azonban máig él a korabeli fotókon. 

 

