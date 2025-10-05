Élmények, jó borok és finom ételek várták a Murci Gasztrofesztivál ínyenceit

Szombat délután szinte lépni sem lehetett a balatonlellei Kishegyen, csak úgy hömpölygött a tömeg. Még 16 óra után is folyamatosan érkeztek a családok, kirándulók és baráti társaságok, hogy megkóstolják a friss murcit, az éttermek egyedi kínálatait és természetesen a szép dél-balatoni borokat. Kilenc helyszínen 14 pincészet, 14 étterem, egy pálinkamanufaktúra és két cukrászda települt ki a pazar panorámájú Kishegyre. A Murci Gasztrofesztivál ismét bebizonyította, hogy az őszi Balaton nagyon vonzó úti cél.

Soka érkeztek a balatonlellei Kishegyen tartott Murci Gasztrofesztiválra

Fotó: Lang Róbert

Őszi ízek a tányérokon

Minden helyszínen más-más stílusú zene szólt – a Pócz Pincészetnél rockabilly partyn mulatott a közönség, a Konyári Pincészetnél pedig kellemes szalonzene kísérte a borozást. A helyi éttermek egységes árakon kínálták fogásaikat – egy főétel például 3200 forintba került. Érdemes volt megkóstolni a Vitorlás étterem kacsamájzserbóját vagy omlós marhalapockáját kelkáposztás-szalonnás gnocchival, illetve a Majthényi Présház sült kacsacombját, amit murcis fehérkáposztával tálaltak.

Központi szerep jutott a zamatos murcinak

A murci is központi szerepet kapott: a Veszprémi Pincészet merlot murcija olyan mélypiros és zamatos volt, hogy sokan kértek belőle újabb kóstolót.

– A gyerekeimmel többször is részt vettem már a tavaszi és az őszi programokon, és nagyon jónak, sőt elegáns rendezvénynek tartom. A nyitott pincék ünnepet adnak a bornak és a mustnak is – emelte ki egy balatonfenyvesi baráti társaság szervezője, Novotny Istvánné.

– Évek óta töretlen az érdeklődés, a Murci Fesztiválnak mára kialakult egy állandó közönsége, akik szinte minden alkalommal visszatérnek – mondta Nagy Csaba, a balatonlellei Kedvesem Bisztró és a Szalay Cukrászda tulajdonosa.