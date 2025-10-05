1 órája
Élmények, jó borok és finom ételek várták a Murci Gasztrofesztivál ínyenceit
Telített parkolók, zsúfolt helyszínek, színültig töltött poharak. Nagy sikerrel zajlott szombaton a hatodik alkalommal megrendezett Murci Gasztrofesztivál, ahol az őszi Balaton igazi arca mutatkozott meg.
Szombat délután szinte lépni sem lehetett a balatonlellei Kishegyen, csak úgy hömpölygött a tömeg. Még 16 óra után is folyamatosan érkeztek a családok, kirándulók és baráti társaságok, hogy megkóstolják a friss murcit, az éttermek egyedi kínálatait és természetesen a szép dél-balatoni borokat. Kilenc helyszínen 14 pincészet, 14 étterem, egy pálinkamanufaktúra és két cukrászda települt ki a pazar panorámájú Kishegyre. A Murci Gasztrofesztivál ismét bebizonyította, hogy az őszi Balaton nagyon vonzó úti cél.
Őszi ízek a tányérokon
Minden helyszínen más-más stílusú zene szólt – a Pócz Pincészetnél rockabilly partyn mulatott a közönség, a Konyári Pincészetnél pedig kellemes szalonzene kísérte a borozást. A helyi éttermek egységes árakon kínálták fogásaikat – egy főétel például 3200 forintba került. Érdemes volt megkóstolni a Vitorlás étterem kacsamájzserbóját vagy omlós marhalapockáját kelkáposztás-szalonnás gnocchival, illetve a Majthényi Présház sült kacsacombját, amit murcis fehérkáposztával tálaltak.
Központi szerep jutott a zamatos murcinak
A murci is központi szerepet kapott: a Veszprémi Pincészet merlot murcija olyan mélypiros és zamatos volt, hogy sokan kértek belőle újabb kóstolót.
– A gyerekeimmel többször is részt vettem már a tavaszi és az őszi programokon, és nagyon jónak, sőt elegáns rendezvénynek tartom. A nyitott pincék ünnepet adnak a bornak és a mustnak is – emelte ki egy balatonfenyvesi baráti társaság szervezője, Novotny Istvánné.
– Évek óta töretlen az érdeklődés, a Murci Fesztiválnak mára kialakult egy állandó közönsége, akik szinte minden alkalommal visszatérnek – mondta Nagy Csaba, a balatonlellei Kedvesem Bisztró és a Szalay Cukrászda tulajdonosa.
Murci Gasztrofesztivál BalatonlellénFotók: Lang Róbert
Végeztek a szüret nagy részével a Balaton déli partján
Murcit sok helyen kínáltak, de több standnál már az idei újbor is kóstolható volt.
– A szüret 99,5 százalékban már lezárult, csak a késői fajták vannak még kint a tőkéken, de szerintem jövő héten azokkal is végzünk. Innentől kezdve a hangsúly a borászokon és a feldolgozáson van – mondta Bór Norbertné szervező, aki egyben a Balatonboglári borvidék hegyközségi tanácsának titkára.
Erdélyi vendégek Hargita megyéből
Somogy vármegye és az erdélyi Hargita vármegye közös nemzetközi projektjének keretében 41 turisztikai szakember, vendéglátó és szállástulajdonos érkezett a Murci Gasztrofesztiválra. Mint Bór Norbertné elmondta, azért jöttek, hogy megismerjék, miként működik a balatonlellei és balatonboglári összefogás, a jó gyakorlatok, a helyi termékek értékesítése és bemutatása, valamint a gasztronómiai rendezvények szervezése.
A vendégek a lehető legjobb időben érkeztek: a Murci Gasztrofesztivál legszebb pillanatait láthatták.