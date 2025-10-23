Ismét átalakítják a műszaki vizsga rendszerét

Az EU tervei alapján változás készül a műszaki vizsga esetében: eddig csak a dízeleseknél nézték, de most a benzines autókra is kiterjesztenék – még a fiatal járművek is fennakadhatnak, írta meg a Világgazdaság.

A műszaki vizsga ismét átalakulhat

Fotó: MW

A műszaki vizsga újabb átalakításon eshet át

Az Európai Unió új javaslata szerint a műszaki vizsgán bevezethetik a részecskeszámmérést (PN-mérés), amely a kipufogógázban lévő apró, egészségre káros részecskék mennyiségét méri. Eddig főként dízelautóknál alkalmazták ezt a módszert, de az új szabályozás a benzinmotoros autókra is kiterjesztené.

A PN-mérés bevezetésével kiderült, hogy még fiatal, öt év alatti dízeljárművek is hibákat produkálnak, például a Fordnak 164 ezer járművet kellett visszahívnia a DPF-problémák miatt Németországban. Emiatt az Európai Unió szerint hasznos lenne kiterjeszteni a vizsgálatot a benzinmotorosokra is, mert a benzinmotorok is meghibásodhatnak, és részecskekibocsátásuk szintén jelentős lehet.

Az alkalmazásával kapcsolatban azonban vannak viták, különösen az Euro 5b kibocsátási szabványnak megfelelő dízelautók esetében, mivel az autótulajdonosokat költséges alkatrészek cseréjére kényszerítené.

Az idén jelentősen drágult a műszaki vizsga, idén 64 százalékos áremelkedést tapasztalhattak a járműtulajdonosok. A személygépkocsik műszaki vizsgájának hatósági díja a korábbi 16 290 forintról 26 700 forintra nőtt 2025 februárjától.

Somogyban tisztább lett a levegő, bár sok a régi kocsi

Az baj, fűzte hozzá, hogy a géppark „lelakott", és sokakat a pénzszűke akadályoz abban, hogy új autót vegyenek, melyek jobban megfelelnek a környezetvédelmi szempontoknak, felelte kérdésünkre Sebestyén Krisztián, kaposvári autószerelő. A legtöbben külföldről behozott használt autókat vesznek, vegyes műszaki állapotban. A katalizátor eldugulhat, ha rossz, kopott a motor, de ebben az esetben tovább szennyezik a levegőt az ilyen kocsik, tette hozzá. Autószerelőként rossz állapotú autót nem visz műszaki vizsgára, inkább megjavítja, vagy megmondja a gazdájának, hogy „engedjük el". Szerinte nagyon rossz állapotú autót már mások sem visznek műszaki vizsgára, mert valakinek ehhez alá kell írnia az adatlapot, és senki sem kockáztat. Az utakon nincs már az a sok Trabant, IFA, Zsuk, mint régen, így tisztább lett a levegő, idézte fel.