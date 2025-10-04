„Nincs rossz nádas” – a kutatók szerint az áttelepítés nem megoldás a Balatonon

A gazdasági szempontú osztályozás félrevezető, mert sok esetben épp a „rossznak” minősített állományok töltenek be fontosabb ökológiai szerepet. Ezekhez kötődik számos élőlény – például a kis vízicsibe, a törpeegér, a barkós cinege vagy különféle pockok –, valamint a ritkuló nádasok nélkülözhetetlen ívóhelyet adnak a tó természetes halállományának.

Balatoni nádas Fotó: MW

A nádasok visszaszorulásának valódi oka a tópartok túlzott urbanizációja

A szakemberek kiemelik: a nádas áttelepítése nem járható út. Ennek több oka is van:

A Balatonban a nád már minden kedvező területet elfoglalt, az üres partszakaszok nem alkalmasak számára.

Az átültetés közben a növények és az élőlényközösség jelentős része elpusztul, így dupla veszteséget okozunk.

A mesterséges nádasok hosszú távon nem fenntarthatók, és új környezeti problémákat hozhatnak – például megváltoztatják a vízáramlást, üledékcsapdákat képeznek, vagy szennyezési gócokat alakítanak ki.

A nádasok visszaszorulásának valódi oka a tópartok túlzott beépítése, az urbanizáció és a vízszint túlszabályozása, amelyek miatt a nád számára kedvező élőhelyek folyamatosan csökkennek.

Az intézet álláspontja szerint a megoldás nem az áttelepítés, hanem a meglévő nádasok védelme és a Balaton természetes környezeti feltételeinek helyreállítása, hogy a nád önfenntartó módon maradhasson fenn.