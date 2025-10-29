október 29., szerda

Nárcisz névnap

Nagy a baj: lesodródott az útról egy autó ezen a főúton

Harsányi Miklós
Nagy a baj: lesodródott az útról egy autó ezen a főúton

– Lesodródott az útról és az árkon keresztülhajtva a kerékpárúton állt meg egy személyautó a 65-ös főút 74-es kilométerénél, Ságvár térségében – közölte szerda reggel a Somogyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI). 

A siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, amelyben egy ember utazott. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek.

 

