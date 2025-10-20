október 20., hétfő

Nagyatád

31 perce

Ötszáz forintért gyógykezeléseket adtak a fürdőben – nem csoda, hogy egymásnak adták a kilincset

Címkék#terápia#gyógyászati#Nagyatádi Termál és Gyógyfürdő

Mindössze 500 forintért próbálhatták ki a résztvevők két, szabadon választott kezelést a szombaton. A nagyatádi gyógyfürdő kínálatában olyan lehetőségek szerepeltek, mint az iszapkezelés, súlyfürdő, szénsavas fürdő, orvosi gyógymasszázs, víz alatti vízsugármasszázs, valamint víz alatti és csoportos gyógytorna.

Bodor Nikolett

A rendkívüli esemény remek lehetőséget kínált az érdeklődőknek, hogy megismerkedjenek a különböző gyógykezelésekkel és azok jótékony hatásaival. A nagyatádi gyógyfürdő október 18-án, szombaton 8:00 és 15:00 óra között nyílt napot tartott a gyógyászati részlegen. A látogatók részletes tájékoztatást kaptak a kezelésekről, és személyesen is kipróbálhatták azokat.

A nagyatádi gyógyfürdő kezeléseinek célja, hogy személyre szabottan enyhítsék a panaszokat
A nagyatádi gyógyfürdő kezeléseinek célja, hogy személyre szabottan enyhítsék a panaszokat
Fotó: MW
Fotó: MW

Személyre szabott terápiák a nagyatádi gyógyfürdőben

A Nagyatádi Termál és Gyógyfürdő gyógyászati részlege hatékony megoldásokat kínál mozgásszervi, nőgyógyászati és emésztőrendszeri problémák orvoslására. A szakemberek a kezelési módszerek széles skálájából mindig a betegségekhez leginkább illeszkedő terápiát választják ki, így biztosítva a vendégek számára a leghatékonyabb segítséget. A gyógykezelések célja, hogy személyre szabottan enyhítsék a panaszokat, és elősegítsék a gyógyulást.
– Ilyen még nem volt korábban, ez az első alkalom, hogy ilyen jellegű szolgáltatást kínálunk – mondta el Druzsin Imre, a Nagyatádi Termál és Gyógyfürdő vezetője. – Akik előre bejelentkeztek, kedvezményes térítési díjért, 500 forintért vehettek igénybe bármilyen terápiát, legyen az masszázs vagy iszapkezelés. Összesen mintegy 30 fő jelentkezett, és közel 60 féle beavatkozást nyújtottunk az érdeklődőknek. A közeljövőben – várhatóan decemberben vagy januárban – ismét terveznek hasonló lehetőséget kínálni – tette hozzá.

A gyógyfürdő egész évben várja szeretettel a hozzá látogató vendégeket, medencéi között kültéri és beltéri lehetőségek egyaránt megtalálhatók. A kültéri, 25 méteres, gyógyvizes úszómedence 140-200 centiméter mélységű, vízhőmérséklete pedig 29-31°C között változik, emellett kültéri pihenő- és pancsoló medence is rendelkezésre áll, melynek hőfoka 35-37°C. 

Beltéren megtalálható több gyógyvizes medence, ezek hőmérséklete 34°C, 38°C, illetve 42°C, ugyanakkor 14 év alattiak számára ezek a medencék csak szakorvosi engedéllyel látogathatók. Külön figyelmet érdemel az átriumos medence, amelynek 34°C. A fürdő változatos medencekínálata ideális feltöltődést biztosít minden korosztálynak.
Druzsin Imre azt is kiemelte, hogy a gyógyászati szolgáltatásokat illetően, ez a legideálisabb és legerősebb időszak, ami novembertől februárig tart, de az október, november és december hónapokban már megkezdődik a szezon. Az orvos felírja a kezeléseket, melyek nagy részét a TB támogatja, így az év bármely napján kedvezményes áron vehetők igénybe a szolgáltatások.

Borítóképünk illusztráció! 

