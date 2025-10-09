A kedvesség somogyi nagykövete most ebben a balatoni városban lepte meg a gyerekeket

Kálmánné Kovács Kata régóta igyekszik saját maga készítette ajándékokkal meglepni a kaposvári gyerekeket. Rendszeresen rejt el kaposvári játszótereken apró meglepetéseket az oda érkező gyerekeknek. Még a covid idején kezdte az ingyen varrást a rászorulóknak és a járvány ellen küzdőknek, s azóta a Kedves Magyarország Somogy Vármegyei Nagykövete lett.

A kedvesség nagykövete a siófoki óvodában

Katát Siófokon 70 kisgyermek várta a Micimackó Óvodában, és nem távoztak üres kézzel, mert egész este varrta nekik a boldogságpárnákat, textil játékokat. Szerinte soha nem volt még ekkorra szükség a csodákra, és a szeretet erejére.

Kedveségről szólt ez a nap az oviban



– Rajzokat kaptunk cserébe, amiket mint egy utcai kiállítás, a kerítésre raktunk az arra sétáló emberek örömére – mondta Kálmánné Kovács Kata, aki maga is édesanya. – Fantasztikus élmény volt, mert mind a 70 kisgyerek ragyogott. A kedvesség soha nem volt még ennyire fontos kapaszkodó, mert már a picik között is megfigyelhető a kiközösítés és ítélkezés. Most viszont mindenki kisóhajthatta a mindennapi gondokat, és megható volt látni, hogy a szülők is boldogok voltak néhány percre. Mindenki számára csoda nap volt. Remélem, hogy a csoda folytatódik tovább...

