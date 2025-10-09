október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meglepetés

1 órája

A kedvesség somogyi nagykövete most ebben a balatoni városban lepte meg a gyerekeket

Címkék#rajz#ajándék#nagykövet

Még soha nem volt szükség ennyire a csodákra. A kedvesség somogyi nagykövete meglepte a siófoki gyerekeket.

Kovács Gábor László

Kálmánné Kovács Kata régóta igyekszik saját maga készítette ajándékokkal meglepni a kaposvári gyerekeket. Rendszeresen rejt el kaposvári játszótereken apró meglepetéseket az oda érkező gyerekeknek. Még a covid idején kezdte az ingyen varrást a rászorulóknak és a járvány ellen küzdőknek, s azóta a Kedves Magyarország Somogy Vármegyei Nagykövete lett. 

A kedvesség nagykövete a siófoki óvodában
A kedvesség nagykövete a siófoki óvodában

A kedvesség nagykövete a siófoki óvodában

Katát Siófokon 70 kisgyermek várta a Micimackó Óvodában, és nem távoztak üres kézzel, mert egész este varrta nekik a boldogságpárnákat, textil játékokat. Szerinte soha nem volt még ekkorra szükség a csodákra, és a szeretet erejére. 

Kedveségről szólt ez a nap az oviban
Kedveségről szólt ez a nap az oviban 


– Rajzokat kaptunk cserébe, amiket mint egy utcai kiállítás, a kerítésre raktunk az arra sétáló emberek örömére – mondta Kálmánné Kovács Kata, aki maga is édesanya. – Fantasztikus élmény volt, mert mind a 70 kisgyerek ragyogott. A kedvesség soha nem volt még ennyire fontos kapaszkodó, mert már a picik között is megfigyelhető a kiközösítés és ítélkezés. Most viszont mindenki kisóhajthatta a mindennapi gondokat, és megható volt látni, hogy a szülők is boldogok voltak néhány percre. Mindenki számára csoda nap volt. Remélem, hogy a csoda folytatódik tovább...
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu