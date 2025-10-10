október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fotók

1 órája

Vargányát 6000-ért kínáltak, de volt olyan őszi ínyencség, aminek tízezer volt kilója a piacon

Címkék#hagyma fokhagyma#gomba#árak

Október második hétvégéjén nyüzsgő tömeg, kellemes őszi napsütés és változatos kínálat jellemezte a kaposvári piacot. A jó idő sokakat kicsalogatott a Nagypiacra, és úgy tűnik, az őszi szezon kedvencei már megérkeztek a standokra.

Bodor Nikolett
Vargányát 6000-ért kínáltak, de volt olyan őszi ínyencség, aminek tízezer volt kilója a piacon

Az elmúlt hetek változékony, hűvös időjárása után meglepően kellemes, napos idő fogadta a piacra érkezőket pénteken délelőtt. Az őszi termények közül most különösen a gomba, a sütőtök és a dió a legkeresettebb. A vevők nagy örömmel válogathattak a Nagypiac bőséges felhozatalból, sokan hazavihették a szezon legjavát. Bár a gesztenyeszezon már beindult, a vásárlók megfontoltan vásároltak belőle.

Sütőtök lett a helyi sláger a Nagypiacon
Sütőtök lett a helyi sláger a Nagypiacon


Nagypiac az ősz közepén

– A gombát viszik, de azt látom, sokan félnek tőle, viszont aki ismer, az bátran megveszi – mondta Kiss István, gombaárus őstermelő. Hozzátette: ma jönnek a vásárlók, jó a felhozatal, most van az ideje. Volt olyan év, hogy december hetedikén még szegfűgombát hoztam. A vargánya 6000 forint volt, a vörös érdes 5000 forintba került, az őzláb gomba ára 2000-2500 forint között mozgott, míg a nyúlgomba 10000 forintba került.

A gombából is volt bőséges választék
A gombából is volt bőséges választék

A közelgő ünnepre is készültek már az árusok, a koszorúkat 1.500 és 2.000 forint közötti áron árulták. 
– Ma élénk a forgalom a piacon a szép időnek köszönhetően – mondta Szalai Erzsébet, helyi vállalkozó. – Koszorúkat kínálok az ünnepek közeledtével, azonban egyelőre még nem igazán keresik őket, mivel a vásárlók korainak tartják a beszerzést. Valószínűleg majd az utolsó pillanatban vásárolnak – tette hozzá. Bár van nálam csurgói, finom édes gesztenye, mégis módjával vásárolják. Ellenben a diót és a mákot annál inkább, hiszen ezek nélkülözhetetlenek a sütemények elkészítéséhez.

A közelgő ünnepek portékái
A közelgő ünnepek portékái

Az ősz gyümölcsei is bőségesen megtalálhatók a piacon. A kínálatban szerepel a Moldova szőlő, amely 990 forintért kapható, az őszibarack ára 1690 forint, a mandarin pedig 1399 forint. A Vilmos körte 999 forintba kerül, a mag nélküli szőlő pedig 1200 forintért vásárolható. A birsalma szintén 1200 körül mozog, míg a csemegeszőlő ára 999 forint. A sütőtök ára a fajtától függően 499-690 forint között alakul. A dió kilónként 5500, míg a gesztenye 2500 és 3500 forint között változik.

Pénteki Nagypiac
Pénteki Nagypiac

A zöldséges standokon is bő a választék, a paprika 450, a paradicsom 790, a cékla pedig 490 forint. A csemege kukorica tartja az árát, 200–250 forintért kapható. Szabóné Nagy Andrea kereskedő elmondta, jelenleg a fűzős paprika, a sütőtök, a dió, a gesztenye és a karfiol a sláger. Hozzátette, a lecsószezon már lecsengett, a gesztenyéért pedig egyelőre nem kapkodnak a vásárlók.

Kristóf Katalin őstermelő is megerősítette, hogy most az egyik legnépszerűbb termék kétségtelenül a sütőtök – sokan már Halloweenre is vásárolnak, s viszik szépen mindegyik fajtát. 

Mostani sláger a hagyma, fokhagyma is
Mostani sláger a hagyma, fokhagyma is

A piacon az árusok bizakodóak, míg a vásárlók örömmel válogatnak a színes és illatos kínálatból. Az évszak jellegzetes ízei kézzel foghatóvá váltak, és egyben megkezdődött az ünnepekre való előkészület is.

Ezt láttuk a kaposvári piacon (10.10.)

Fotók: Lang Róbert

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu