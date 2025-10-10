Vargányát 6000-ért kínáltak, de volt olyan őszi ínyencség, aminek tízezer volt kilója a piacon

Az elmúlt hetek változékony, hűvös időjárása után meglepően kellemes, napos idő fogadta a piacra érkezőket pénteken délelőtt. Az őszi termények közül most különösen a gomba, a sütőtök és a dió a legkeresettebb. A vevők nagy örömmel válogathattak a Nagypiac bőséges felhozatalból, sokan hazavihették a szezon legjavát. Bár a gesztenyeszezon már beindult, a vásárlók megfontoltan vásároltak belőle.

Sütőtök lett a helyi sláger a Nagypiacon



Nagypiac az ősz közepén

– A gombát viszik, de azt látom, sokan félnek tőle, viszont aki ismer, az bátran megveszi – mondta Kiss István, gombaárus őstermelő. Hozzátette: ma jönnek a vásárlók, jó a felhozatal, most van az ideje. Volt olyan év, hogy december hetedikén még szegfűgombát hoztam. A vargánya 6000 forint volt, a vörös érdes 5000 forintba került, az őzláb gomba ára 2000-2500 forint között mozgott, míg a nyúlgomba 10000 forintba került.

A gombából is volt bőséges választék

A közelgő ünnepre is készültek már az árusok, a koszorúkat 1.500 és 2.000 forint közötti áron árulták.

– Ma élénk a forgalom a piacon a szép időnek köszönhetően – mondta Szalai Erzsébet, helyi vállalkozó. – Koszorúkat kínálok az ünnepek közeledtével, azonban egyelőre még nem igazán keresik őket, mivel a vásárlók korainak tartják a beszerzést. Valószínűleg majd az utolsó pillanatban vásárolnak – tette hozzá. Bár van nálam csurgói, finom édes gesztenye, mégis módjával vásárolják. Ellenben a diót és a mákot annál inkább, hiszen ezek nélkülözhetetlenek a sütemények elkészítéséhez.

A közelgő ünnepek portékái

Az ősz gyümölcsei is bőségesen megtalálhatók a piacon. A kínálatban szerepel a Moldova szőlő, amely 990 forintért kapható, az őszibarack ára 1690 forint, a mandarin pedig 1399 forint. A Vilmos körte 999 forintba kerül, a mag nélküli szőlő pedig 1200 forintért vásárolható. A birsalma szintén 1200 körül mozog, míg a csemegeszőlő ára 999 forint. A sütőtök ára a fajtától függően 499-690 forint között alakul. A dió kilónként 5500, míg a gesztenye 2500 és 3500 forint között változik.

Pénteki Nagypiac

A zöldséges standokon is bő a választék, a paprika 450, a paradicsom 790, a cékla pedig 490 forint. A csemege kukorica tartja az árát, 200–250 forintért kapható. Szabóné Nagy Andrea kereskedő elmondta, jelenleg a fűzős paprika, a sütőtök, a dió, a gesztenye és a karfiol a sláger. Hozzátette, a lecsószezon már lecsengett, a gesztenyéért pedig egyelőre nem kapkodnak a vásárlók.