1 órája
Vargányát 6000-ért kínáltak, de volt olyan őszi ínyencség, aminek tízezer volt kilója a piacon
Október második hétvégéjén nyüzsgő tömeg, kellemes őszi napsütés és változatos kínálat jellemezte a kaposvári piacot. A jó idő sokakat kicsalogatott a Nagypiacra, és úgy tűnik, az őszi szezon kedvencei már megérkeztek a standokra.
Az elmúlt hetek változékony, hűvös időjárása után meglepően kellemes, napos idő fogadta a piacra érkezőket pénteken délelőtt. Az őszi termények közül most különösen a gomba, a sütőtök és a dió a legkeresettebb. A vevők nagy örömmel válogathattak a Nagypiac bőséges felhozatalból, sokan hazavihették a szezon legjavát. Bár a gesztenyeszezon már beindult, a vásárlók megfontoltan vásároltak belőle.
Nagypiac az ősz közepén
– A gombát viszik, de azt látom, sokan félnek tőle, viszont aki ismer, az bátran megveszi – mondta Kiss István, gombaárus őstermelő. Hozzátette: ma jönnek a vásárlók, jó a felhozatal, most van az ideje. Volt olyan év, hogy december hetedikén még szegfűgombát hoztam. A vargánya 6000 forint volt, a vörös érdes 5000 forintba került, az őzláb gomba ára 2000-2500 forint között mozgott, míg a nyúlgomba 10000 forintba került.
A közelgő ünnepre is készültek már az árusok, a koszorúkat 1.500 és 2.000 forint közötti áron árulták.
– Ma élénk a forgalom a piacon a szép időnek köszönhetően – mondta Szalai Erzsébet, helyi vállalkozó. – Koszorúkat kínálok az ünnepek közeledtével, azonban egyelőre még nem igazán keresik őket, mivel a vásárlók korainak tartják a beszerzést. Valószínűleg majd az utolsó pillanatban vásárolnak – tette hozzá. Bár van nálam csurgói, finom édes gesztenye, mégis módjával vásárolják. Ellenben a diót és a mákot annál inkább, hiszen ezek nélkülözhetetlenek a sütemények elkészítéséhez.
Az ősz gyümölcsei is bőségesen megtalálhatók a piacon. A kínálatban szerepel a Moldova szőlő, amely 990 forintért kapható, az őszibarack ára 1690 forint, a mandarin pedig 1399 forint. A Vilmos körte 999 forintba kerül, a mag nélküli szőlő pedig 1200 forintért vásárolható. A birsalma szintén 1200 körül mozog, míg a csemegeszőlő ára 999 forint. A sütőtök ára a fajtától függően 499-690 forint között alakul. A dió kilónként 5500, míg a gesztenye 2500 és 3500 forint között változik.
A zöldséges standokon is bő a választék, a paprika 450, a paradicsom 790, a cékla pedig 490 forint. A csemege kukorica tartja az árát, 200–250 forintért kapható. Szabóné Nagy Andrea kereskedő elmondta, jelenleg a fűzős paprika, a sütőtök, a dió, a gesztenye és a karfiol a sláger. Hozzátette, a lecsószezon már lecsengett, a gesztenyéért pedig egyelőre nem kapkodnak a vásárlók.
Kristóf Katalin őstermelő is megerősítette, hogy most az egyik legnépszerűbb termék kétségtelenül a sütőtök – sokan már Halloweenre is vásárolnak, s viszik szépen mindegyik fajtát.
A piacon az árusok bizakodóak, míg a vásárlók örömmel válogatnak a színes és illatos kínálatból. Az évszak jellegzetes ízei kézzel foghatóvá váltak, és egyben megkezdődött az ünnepekre való előkészület is.
Ezt láttuk a kaposvári piacon (10.10.)Fotók: Lang Róbert