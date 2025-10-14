október 14., kedd

Egy hirtelen félbemaradt nyaralás emlékét idézi a feledésbe merült a nagyszülői balatoni nyaraló

Urbex Bini fotóin egy nosztalgikus világ idéződik meg. A nagyszülők balatoni nyaralója már évek óta elhagyatott. De minden részlete egy korszakról mesél, ami már sosem tér vissza.

Krausz Andrea
Forrás: Facebook/Urbex Bini

A kis konyhában sárgára festett szekrénysor áll, rajta felnyitott tejes doboz, üdítős palack, műanyag ételhordó és gondosan összegyűjtött tojástartók. Mintha csak egy hirtelen félbehagyott nyaralás pillanata maradt volna meg, amit azóta sem folytatott senki. A falakon és a polcokon a hetvenes évek díszei porosodnak. Az időjósló házikó apró figurái mozdulatlanul állnak, mintha örökre a jó időt várnák a nagyszülők balatoni nyaralója fölé.

Nagyszülők balatoni nyaralója
A nagyszülők balatoni nyaralója: az időjós házikó örökké jó időt vár
Forrás: Facebook/Urbex Bini

Urbex Bini megörökített egy régi Junoszty tévét és többféle rádiót is, amelyek hangja még ott visszhangzik a falak között, vagy a kertben, ahol az unokák a cicákat kergették. A szekrényekben azóta is ott lógnak a ruhák, a szobában, az ágyon még ott a párna, az ágynemű.

Senki nem tért vissza már a nagyszülők balatoni nyaralójába

Fotók: Facebook/Urbex Bini

Vajon miért ürült ki ilyen gyorsan a nagyszülők balatoni nyaralója?

Senki sem tudja, miért áll így elhagyatva a nyaraló. Talán a tulajdonosok már sosem térhetnek vissza, talán egyszerűen csak elmaradtak a nyaralások. A nagyszülők balatoni háza így vált egy letűnt világ lenyomatává. 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
