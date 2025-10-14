Egy hirtelen félbemaradt nyaralás emlékét idézi a feledésbe merült a nagyszülői balatoni nyaraló

A kis konyhában sárgára festett szekrénysor áll, rajta felnyitott tejes doboz, üdítős palack, műanyag ételhordó és gondosan összegyűjtött tojástartók. Mintha csak egy hirtelen félbehagyott nyaralás pillanata maradt volna meg, amit azóta sem folytatott senki. A falakon és a polcokon a hetvenes évek díszei porosodnak. Az időjósló házikó apró figurái mozdulatlanul állnak, mintha örökre a jó időt várnák a nagyszülők balatoni nyaralója fölé.

A nagyszülők balatoni nyaralója: az időjós házikó örökké jó időt vár

Forrás: Facebook/Urbex Bini

Urbex Bini megörökített egy régi Junoszty tévét és többféle rádiót is, amelyek hangja még ott visszhangzik a falak között, vagy a kertben, ahol az unokák a cicákat kergették. A szekrényekben azóta is ott lógnak a ruhák, a szobában, az ágyon még ott a párna, az ágynemű.