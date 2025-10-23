A kereskedőket a Farkasember és a Drakula helyett a NAV-osok ijesztgetik az ünnepek alatt

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakemberei az elkövetkező hetekben országos razziát tartanak: a koszorú- és virágárusokat, jelmezkölcsönzőket, illetve mindenkit, aki szezonális termékekkel kereskedik ellenőrizhetik. Az ellenőrzések kiterjednek a nyugta- és számlaadásra, az online pénztárgépek működésére, az alkalmazottak bejelentésére, valamint az áruk eredetének igazolására. A NAV szerint ezek az alapvető szabályok biztosítják, hogy a vásárlók védve legyenek, és az állam bevételei se sérüljenek.

A kereskedőket a NAV-osok ijesztgetik az elkövetkezendő napokban

Forrás: AI

Mire figyeljenek oda a kereskedők ha nem szeretnének büntetést kapni a NAV-tól?

Aki nem tartja be a jogszabályokat, komoly bírságra számíthat: akár kétmillió forintra is büntethetnek, ha a kereskedő elmulasztja a nyugtaadást vagy a dolgozók bejelentését. Az igazolatlan eredetű áruk forgalmazása esetén egymillió forintig terjedhet a büntetés, és a NAV akár tizenkét napra is bezárathatja a szabálytalankodó üzletet.

A hatóság külön felhívja a figyelmet arra is, hogy a katás, kivás vagy átalányadózó vállalkozók sem kockáztathatnak: ha súlyos adóügyi jogsértést követnek el, elveszíthetik a kedvezményes adózási formához való jogosultságukat. Emellett a súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak, ezért célszerű a jegyzőkönyv kézhezvételét követően önellenőrzést végezni, hogy elkerüljék a további szankciókat.

A hivatal arra is emlékeztet, hogy a vállalkozások előre tájékozódhatnak az ellenőrzések helyszíneiről: az úgynevezett Adótraffipax rovatban rendszeresen közzéteszik, mely megyékben és mikor várhatóak fokozott vizsgálatok.

Ennyi is lehet az ára ha a kereskedő elmulasztja a nyugtaadást vagy a dolgozók bejelentését

Forrás: AI

Az őszi időszak tehát nemcsak a töklámpások és koszorúk szezonja, hanem a NAV-é is – az üzenet pedig világos: nem éri meg trükközni. Aki szabályosan működik, annak nincs mitől tartania; aki viszont elsumákolja a kötelezettségeket, annak idén nem a mécsesek, hanem NAV-feliratú bizonylat lesz a legfényesebb dísze az ünnepi standon.