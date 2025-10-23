1 órája
A kereskedőket a Farkasember és a Drakula helyett a NAV-osok ijesztgetik az ünnepek alatt
Az őszi szünet idején a hatóságok árgus szemei leginkább az árusokra szegeződnek: országos ellenőrzéssorozatra készülnek, kiemelt figyelemmel a szezonális kereskedőkre. A NAV célja, hogy az ünnepi időszakban is biztosítsák a tisztességes piaci versenyt, és kiszűrjék azokat, akik adóelkerüléssel próbálnak előnyhöz jutni.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakemberei az elkövetkező hetekben országos razziát tartanak: a koszorú- és virágárusokat, jelmezkölcsönzőket, illetve mindenkit, aki szezonális termékekkel kereskedik ellenőrizhetik. Az ellenőrzések kiterjednek a nyugta- és számlaadásra, az online pénztárgépek működésére, az alkalmazottak bejelentésére, valamint az áruk eredetének igazolására. A NAV szerint ezek az alapvető szabályok biztosítják, hogy a vásárlók védve legyenek, és az állam bevételei se sérüljenek.
Mire figyeljenek oda a kereskedők ha nem szeretnének büntetést kapni a NAV-tól?
Aki nem tartja be a jogszabályokat, komoly bírságra számíthat: akár kétmillió forintra is büntethetnek, ha a kereskedő elmulasztja a nyugtaadást vagy a dolgozók bejelentését. Az igazolatlan eredetű áruk forgalmazása esetén egymillió forintig terjedhet a büntetés, és a NAV akár tizenkét napra is bezárathatja a szabálytalankodó üzletet.
A hatóság külön felhívja a figyelmet arra is, hogy a katás, kivás vagy átalányadózó vállalkozók sem kockáztathatnak: ha súlyos adóügyi jogsértést követnek el, elveszíthetik a kedvezményes adózási formához való jogosultságukat. Emellett a súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak, ezért célszerű a jegyzőkönyv kézhezvételét követően önellenőrzést végezni, hogy elkerüljék a további szankciókat.
A hivatal arra is emlékeztet, hogy a vállalkozások előre tájékozódhatnak az ellenőrzések helyszíneiről: az úgynevezett Adótraffipax rovatban rendszeresen közzéteszik, mely megyékben és mikor várhatóak fokozott vizsgálatok.
Az őszi időszak tehát nemcsak a töklámpások és koszorúk szezonja, hanem a NAV-é is – az üzenet pedig világos: nem éri meg trükközni. Aki szabályosan működik, annak nincs mitől tartania; aki viszont elsumákolja a kötelezettségeket, annak idén nem a mécsesek, hanem NAV-feliratú bizonylat lesz a legfényesebb dísze az ünnepi standon.