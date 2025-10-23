Új funkció a WAZE-től: ettől most megváltozik az életed

A sofőrök mostantól szóban is küldhetnek figyelmeztetéseket egymásnak. A Waze alkalmazás évek óta Magyarország egyik legkedveltebb navigációs alkalmazása, amely népszerűségét annak köszönheti, hogy olyan funkciókat kínál, melyek más hasonló appokban vagy egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan érhetők el.

Hangalapú navigációs újítást hozott a Waze

Fotó: MW

A közösségi navigáció egyik legfontosabb része mindig is a jelentés funkció volt, amely lehetővé teszi, hogy a sofőrök valós időben tájékoztassák egymást balesetekről, torlódásokról, rendőri ellenőrzésekről, úton lévő akadályokról, ködfoltokról vagy akár porviharról. Eddig azonban a bejelentések elküldése több lépésből állt, ami vezetés közben nemcsak kényelmetlen, hanem veszélyes is lehetett.

Navigáció fejlesztése

A Waze most egy új hangvezérlési funkcióval kínál megoldást erre a problémára. Az újdonság lehetővé teszi, hogy a felhasználók hangparancsok segítségével jelentsék be a forgalmi eseményeket, így az információ megosztása sokkal biztonságosabbá válik. Ez a funkció már Magyarországon is elérhető.

– Végső soron egy igazán hasznos dologról van szó, ugyanis ha belegondolunk, egyetlen bejelentő révén a hatóságok is könnyebben értesülnek az eseményekről, és az információ megosztásra kerül a többi közlekedővel – emelte ki Somogyvári János, a kaposvári Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke. – Ez valóban előnyös. Bár elméletileg kis mértékben lehetőséget adhat visszaélésre, ez nem jelentős. Nem hiszem, hogy bárki szándékosan hamis információkkal próbálná megzavarni ezt a figyelemfelhívó rendszert.

Az alkalmazás indításakor megkérdezi, hogy szeretnénk-e használni a hangalapú bejelentést, és ha ezt engedélyezzük, akkor elegendő egyszer megnyomni a bejelentés gombot, majd szabadon elmondhatjuk, mit tapasztaltunk, anélkül, hogy tovább kellene érinteni a kijelzőt. Például ha a sofőr annyit mond, hogy „Baleset az úton” vagy „Torlódás előttem”, a Waze azonnal hozzáadja a megfelelő figyelmeztetést a térképhez.

