Új funkció a WAZE-től: ettől most megváltozik az életed

A népszerű autós applikáció legújabb frissítése egy vadonatúj, MI-alapú funkciót vezetett be, amely jelentősen megkönnyíti az autósok mindennapjait. Az újítás megmutatja, hogy a mesterséges intelligencia immár az utakon is velünk van a navigáció közben is.

Bodor Nikolett
Fotó: Knap Zoltán

A sofőrök mostantól szóban is küldhetnek figyelmeztetéseket egymásnak. A Waze alkalmazás évek óta Magyarország egyik legkedveltebb navigációs alkalmazása, amely népszerűségét annak köszönheti, hogy olyan funkciókat kínál, melyek más hasonló appokban vagy egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan érhetők el.

Fotó: MW

A közösségi navigáció egyik legfontosabb része mindig is a jelentés funkció volt, amely lehetővé teszi, hogy a sofőrök valós időben tájékoztassák egymást balesetekről, torlódásokról, rendőri ellenőrzésekről, úton lévő akadályokról, ködfoltokról vagy akár porviharról. Eddig azonban a bejelentések elküldése több lépésből állt, ami vezetés közben nemcsak kényelmetlen, hanem veszélyes is lehetett.

Navigáció fejlesztése

A Waze most egy új hangvezérlési funkcióval kínál megoldást erre a problémára. Az újdonság lehetővé teszi, hogy a felhasználók hangparancsok segítségével jelentsék be a forgalmi eseményeket, így az információ megosztása sokkal biztonságosabbá válik. Ez a funkció már Magyarországon is elérhető.
– Végső soron egy igazán hasznos dologról van szó, ugyanis ha belegondolunk, egyetlen bejelentő révén a hatóságok is könnyebben értesülnek az eseményekről, és az információ megosztásra kerül a többi közlekedővel – emelte ki Somogyvári János, a kaposvári Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke. – Ez valóban előnyös. Bár elméletileg kis mértékben lehetőséget adhat visszaélésre, ez nem jelentős. Nem hiszem, hogy bárki szándékosan hamis információkkal próbálná megzavarni ezt a figyelemfelhívó rendszert.
Az alkalmazás indításakor megkérdezi, hogy szeretnénk-e használni a hangalapú bejelentést, és ha ezt engedélyezzük, akkor elegendő egyszer megnyomni a bejelentés gombot, majd szabadon elmondhatjuk, mit tapasztaltunk, anélkül, hogy tovább kellene érinteni a kijelzőt. Például ha a sofőr annyit mond, hogy „Baleset az úton” vagy „Torlódás előttem”, a Waze azonnal hozzáadja a megfelelő figyelmeztetést a térképhez.
 

 

