Hír

Négy 15 kiló feletti ponty is horogra akadt a Desedán

Harsányi Miklós
Véget ért a X. 72 órás Desedai baráti bojlis verseny, ahol 15 csapat bizonyította felkészültségét, s összesen 388 320 gramm halat fogtak az indulók. Csak a legalább öt kilós  pontyok számítottak az értékelésbe.

Szerdától szombatig tartott a jubileumi megméretés, ahol a KePe Carp Team 69 350 grammos eredménnyel győzött. Az FBI Carp Team  (50 060 gramm) második, az  "UV" Pe-Ha Fishing Team (47 130 gramm) fogással a harmadik helyen végzett. Az összesítés szerint a legnagyobb halat a Don Carpleone Boiles Team (17 940 gramm) fogta, s ugyancsak nevükhöz fűződik a legjobb átlag is. 

Peternel Attila szervező kérdésünkre vasárnap azt mondta: jó hangulatban telt a bojlis verseny, négy 15 kiló feletti pontyot is fogtak az indulók. Tervek szerint 2026-ban újra megrendezik a népszerű desedai találkozót.

 

 

 

